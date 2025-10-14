Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα συναντηθεί την Παρασκευή στην προεδρία.

Ο κ. Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης: Ο Τραμπ έιπε πως ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει στο Ουκρανικό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

