Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε τη Δευτέρα την εκεχειρία στη Γάζα, λέγοντας ότι φέρνει ελπίδα ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στη χώρα του.





«Όταν επιτυγχάνεται ειρήνη για ένα μέρος του κόσμου, φέρνει περισσότερη ελπίδα για ειρήνη σε άλλες περιοχές», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εάν έχει επιτευχθεί εκεχειρία και ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η ηγεσία και η αποφασιστικότητα των παγκόσμιων παραγόντων μπορούν σίγουρα να λειτουργήσουν και για εμάς, στην Ουκρανία», πρόσθεσε.



Πηγή: ΚΥΠΕ