Η γερμανική κυβέρνηση εκδήλωσε την επιθυμία να προσφέρει ως πρώτο ποσό 200 εκ. εύρω για την ανοικοδόμηση της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικών ΜΜΕ.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το σχέδιο που θέλει να παρουσιάσει σήμερα στην Αίγυπτο ο Καγκελάριος Μερτς, περιλαμβάνει και τα σημεία μιας μελλοντικής διεθνούς συνόδου για την ανοικοδόμηση της Γάζας, σε συνεννόηση με την Αίγυπτο, όπου όμως -όπως λέγεται- θα πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον δεχθούν να συμμετάσχουν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Επίσης, άμεσα η γερμανική κυβέρνηση θέλει να προσφέρει 29 εκ. ευρώ ανθρωπιστική βοήθεια για την ανακούφιση του πληθυσμού της Γάζας, αλλά και για τη στήριξη των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων.

Περισσότερα αναμένεται να γίνουν γνωστά στη σημερινή διάσκεψη των 20 ηγετών στην Αίγυπτο.



Πηγή: ΚΥΠΕ