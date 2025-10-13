Η Κάγια Κάλας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα ότι «κάθε φορά που ένα ρωσικό drone ή αεροσκάφος παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας, υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης, είτε πρόκειται για σκόπιμη είτε για ακούσια ενέργεια. Η Ρωσία παίζει με τον πόλεμο», κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Κίεβο.

Η Εσθονή ανώτατη διπλωμάτης της ΕΕ πρόσθεσε ότι «για να κρατήσουμε μακριά τον πόλεμο, πρέπει να μετατρέψουμε την οικονομική δύναμη της Ευρώπης σε στρατιωτική αποτροπή».

Η επίσκεψη Κάλας στο Κίεβο γίνεται στο πλαίσιο συνομιλιών με την Ουκρανική κυβέρνηση σχετικά με τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή υποδομή της χώρας και τη χειμερινοποίηση, καθώς η Ρωσία έχει επαναλάβει τις επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας ενόψει του χειμώνα. Η Ουκρανία αναγκάστηκε σήμερα να εφαρμόσει διακοπές ρεύματος σε επτά κεντρικές και ανατολικές περιοχές λόγω των επιθέσεων.

Η Κάλας δήλωσε επίσης ότι «καλωσορίζουμε όλα τα εργαλεία που κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη και τη Ρωσία ασθενέστερη», αναφερόμενη στην υποστήριξη για την παράδοση αμερικανικών πυραύλων Τόμαχος μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει την Κυριακή ότι ενδέχεται να προειδοποιήσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι η Ουκρανία θα λάβει τους πυραύλους αν η Μόσχα δεν τερματίσει την εισβολή της.

«Βρίσκομαι σήμερα στο Κίεβο για συζητήσεις σχετικά με την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και την ευθύνη της Ρωσίας για τα εγκλήματα πολέμου της», πρόσθεσε η Κάλας σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), ότι «Οι Ουκρανοί εμπνέουν τον κόσμο με το θάρρος τους. Η ανθεκτικότητά τους απαιτεί όλη μας την υποστήριξη».

Παράλληλα, η Κομισιόν είναι εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη την τελική μορφή στην πρόταση της για το δάνειο επανορθώσεων προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Η τελική του μορφή θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής στις 23 Οκτωβρίου.



Πηγή: ΚΥΠΕ