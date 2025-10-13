Μετά την εκεχειρία, η Χαμάς σφίγγει τον κλοιό εναντίον των προδοτών της — όσων συνεργάστηκαν με το Ισραήλ — αναζητώντας τον πιο διαβόητο εξ αυτών

Από την Παρασκευή, η ένοπλη ομάδα της Χαμάς, γνωστή ως ομάδα Κασάμ, ανέλαβε πλήρως τον έλεγχο περιοχών από τις οποίες αποσύρθηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις και η πρώτη αποστολή της ήταν να εκτελέσει 32 μέλη της τοπικής συμμορίας των συνεργατών του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή στο Reuters, η επιχείρηση ξεκίνησε στο πλαίσιο δράσεων μετά την εκεχειρία. Έξι μαχητές της Χαμάς φέρονται επίσης να σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις. Η επιχείρηση συνοδεύτηκε από 24 συλλήψεις και 30 τραυματισμούς, αποδεικνύοντας πως η πίστη δεν είναι διαπραγματεύσιμη και οι προδότες τιμωρούνται με αμείλικτο τρόπο.





Η δύναμη των 7.000 μαχητών





Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Χαμάς ανέπτυξε 7.000 μέλη της αντίστασης σε περιοχές που είχαν αδειάσει από τις ισραηλινές δυνάμεις, όπως αναφέρθηκε από μέσα του κινήματος. Πλάνα που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή έδειχναν τα μέλη σε διάφορα σημεία της Γάζας, διασφαλίζοντας τη δημόσια τάξη και επιβλέποντας την εφαρμογή της εκεχειρίας.





Η Χαμάς συστήνει το δικό της καθεστώς





Σύμφωνα με το BBC, η Χαμάς έδωσε εντολή στους αξιωματούχους της να «καθαρίσουν τη Γάζα από τους παράνομους και τους συνεργάτες του Ισραήλ». Παράλληλα, διορίστηκαν πέντε νέοι κυβερνήτες σε όλη τη Γάζα, όλοι έμπειρα μέλη της ένοπλης πτέρυγας και όχι της πολιτικής πτέρυγας του κινήματος.





Αμπού Σαμπάμπ: Ο μεγαλύτερος συνεργάτης του Ισραήλ





Ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ θεωρείται ο εξέχων συνεργάτης του Ισραήλ που έχει έδρα στη Ράφα, στη νότια Γάζα. Παρά την εξόντωση ενός ανώτερου βοηθού του Αμπού Σαμπάμπ, η αναζήτηση για τον ίδιο συνεχίζεται.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος τόνισε πως «η εκστρατεία ασφαλείας θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το πρόβλημα· καμία πλευρά δεν θα έχει το δικαίωμα να παραβιάσει τον νόμο».



