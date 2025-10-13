Από τον μύθο των «αόρατων» μαχητικών στην επόμενη γενιά καινοτομίας· ο Εργκούν Κιρλίκοβαλί, ο Τούρκος επιστήμονας που φέρεται να χάρισε στα F-35 την τεχνολογία stealth, επιστρέφει με έξι νέα σχέδια για την «αόρατη» πολεμική αεροπορία.

Ο Τούρκος μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδρυτής της Integrated Polymer Industries, μίλησε σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Γεντιτέπε, στην εναρκτήρια διάλεξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με θέμα «Η πρωτοποριακή εργασία ξεκινά με μια ενιαία ιδέα».

Αναφερόμενος στην πορεία του, εξήγησε τη διαδικασία ανάπτυξης των πολυμερών που προσφέρουν την τεχνολογία stealth (αορατότητα) στα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζοντας πώς «μια ολοκληρωμένη ιδέα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Η έρευνα και ανάπτυξη δεν σταματά ποτέ, γιατί το αύριο είναι αβέβαιο. Έχουμε έξι νέα υλικά στα οποία εργαζόμαστε».

Από το B-2 στο F-35 – η εξέλιξη της τεχνολογικής υπεροχής

«Η επιτυχία μας με τα B-2 άνοιξε το δρόμο για την επιτυχία μας στο έργο του F-35», δήλωσε ο Κιρλικοβαλί, περιγράφοντας την αρχή μιας πορείας που ξεκίνησε με τη συμμετοχή της εταιρείας του σε αυστηρές αμερικανικές δοκιμές.

«Μας κάλεσαν να υποβάλουμε προσφορά και ζήτησαν υλικά. Πιστέψαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και εργαστήκαμε επιμελώς για έξι μήνες. Υποβληθήκαμε σε αυστηρές δοκιμές. Είμαστε ο μοναδικός προμηθευτής εκεί από το 2006. Βρισκόμαστε σε αυτόν τον ρόλο εδώ και 19 χρόνια».

Ένα πρωτότυπο υλικό που άλλαξε τα δεδομένα

Ο Κιρλικοβαλί αποκάλυψε πως συμμετείχε μόνος του σε έναν δύσκολο διαγωνισμό στις ΗΠΑ, με πολλές μεγάλες εταιρείες να αποσύρονται.

«Το υλικό που ήθελαν ήταν πολύ δύσκολο και ελαστικό. Πολλοί ανταγωνιστές αποσύρθηκαν από το διαγωνισμό για αυτόν τον λόγο. Εκείνη την εποχή, ήμουν σίγουρος ότι μπορούσα να το κάνω. Μετά από έξι μήνες εντατικής εργασίας, αναπτύξαμε ένα πρωτότυπο υλικό. Το δικό μας ήταν το πιο επιτυχημένο υλικό σε τυφλές δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές διήρκεσαν περίπου 3,5-4 χρόνια. Είμαστε ο μοναδικός προμηθευτής B2 από το 1992, για πάνω από 30 χρόνια».

Η τεχνολογία δεν περιμένει

«Η Έρευνα και Ανάπτυξη δεν σταματά ποτέ επειδή το αύριο είναι αβέβαιο», είπε ο Κιρλικοβαλί, εξηγώντας τη φιλοσοφία της συνεχούς εξέλιξης.

«Εργαζόμαστε για το αν μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω υπάρχοντα υλικά. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω σε έξι νέα υλικά. Τρία από αυτά είναι πολύ κοντά στην αγορά. Θέλω να τονίσω το εξής: όταν πετυχαίνεις, δεν μπορείς απλώς να κάθεσαι και να περιμένεις. Πρέπει να συνεχίζεις να εργάζεσαι, επειδή υπάρχουν χιλιάδες άλλοι σαν εσένα. Γι' αυτό η Έρευνα και Ανάπτυξη δεν πρέπει ποτέ να σταματάει».

Ο ρόλος των νέων

Προσφέροντας συμβουλές στους νέους, ο Κιρλικοβαλί δήλωσε πως «πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για τους νέους. Πρέπει να δημιουργήσουμε χώρους για να σκέφτονται, να κάνουν δοκιμές και να κάνουν λάθη. Διαφορετικά, είναι αδύνατο να περιμένουμε σημαντική πρόοδο με τις τρέχουσες μεθόδους».

Από τη σύλληψη της ιδέας στη μεταμόρφωσή της σε πράξη

«Η δημιουργικότητα είναι η επινόηση μιας καλής ιδέας ή λύσης. Ωστόσο, η υλοποίηση μιας ιδέας —με άλλα λόγια, η μετατροπή της σε πράξη— είναι η καινοτομία», είπε ο Κιρλικοβαλί, παρουσιάζοντας το δικό του σύστημα επτά σταδίων για τη γέννηση της καινοτομίας.

«Ακόμα κι αν το 95% των ιδεών εξαλειφθεί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το υπόλοιπο 5% θα ανοίξει την πόρτα στην καινοτομία».

Το πανεπιστήμιο ως αφετηρία, όχι τέρμα

«Μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μην πέφτετε στην παγίδα να σκέφτεστε, "Αποφοίτησα και τώρα ξέρω τα πάντα". Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε. Τη στιγμή που θα μπείτε στην πραγματική ζωή, θα δείτε ότι χρειάζεται να μάθετε πολύ περισσότερα. Μάθετε περισσότερα, να είστε πιο πειθαρχημένοι. Ονειρευτείτε, κυνηγήστε τα όνειρά σας».

Η δύναμη της γλώσσας

«Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα σας αποτελεσματικά. Το πιο σημαντικό, μην σπαταλάτε τον δικό σας χρόνο ή του άλλου. Μιλήστε τουρκικά σωστά, όμορφα και άπταιστα», υπογράμμισε, εξηγώντας πως η σαφήνεια στη γλώσσα αντανακλά τη σαφήνεια στη σκέψη.

Και κατέληξε: «Φροντίστε να μάθετε αγγλικά. Όταν γνωρίζετε αγγλικά, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ρωσικά ή κινέζικα. Τα αγγλικά είναι η πιο διαθέσιμη πληροφορία και πηγή γνώσης».