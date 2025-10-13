Με συγκίνηση και θρησκευτική φόρτιση, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ιστορική ομιλία στην Κνεσέτ, περιγράφοντας την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ως «μία από τις πιο σατανικές βεβηλώσεις του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος» και διακηρύσσοντας το τέλος μιας εποχής πολέμου και τρόμου στη Μέση Ανατολή.



«Οι γενιές από τώρα θα θυμούνται αυτή τη στιγμή που άρχισαν να αλλάζουν τα πάντα. Όπως τις ΗΠΑ τώρα,, έτσι και για το Ισραήλ και την Μέση Ανατολή θα είναι η χρυσή εποχή», είπε.





.@POTUS: "Generations from now, this will be remembered as the moment that everything began to change... Like the USA right now, it will be the GOLDEN AGE of Israel and the Golden Age of the Middle East." pic.twitter.com/kENG7rR2kZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανανέωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, λέγοντας: «Σας παρακαλώ να γνωρίζετε ότι η Αμερική συμμερίζεται μαζί σας τις δύο αιώνιες υποσχέσεις: «Το Δεν Ξεχνώ — και το Ποτέ Ξανά.»



Ο Τραμπ, ο οποίος έγινε δεκτός με παρατεταμένη όρθια χειροκροτούμενη υποδοχή και χαρακτηρίστηκε από τον Πρόεδρο της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα «ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ στην ιστορία του Λευκού Οίκου», μίλησε για το τέλος ενός εφιάλτη που κράτησε δύο χρόνια:

«Ο μακρύς και οδυνηρός εφιάλτης τελείωσε — όχι μόνο για τον λαό του Ισραήλ αλλά και για τους Παλαιστινίους. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για το Ισραήλ και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.»



«Τέλος μιας εποχής τρόμου – αρχή μιας εποχής πίστης και ελπίδας»



Στο αποκορύφωμα της ομιλίας του, ο Τραμπ δήλωσε: «Αυτό δεν είναι απλώς το τέλος ενός πολέμου — είναι το τέλος μιας εποχής τρόμου και θανάτου, και η αρχή της εποχής της πίστης, της ελπίδας και του Θεού. Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής.»



Τόνισε ότι η νέα κατάσταση πραγμάτων δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη δράση των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας ότι η Ουάσινγκτον πραγματοποίησε πλήγματα σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος: «Αφαιρέσαμε ένα μεγάλο σύννεφο πάνω από τη Μέση Ανατολή και πάνω από το Ισραήλ», είπε χαρακτηριστικά.





.@POTUS: "This is not only the End of a war—it is the END of an age of terror and death, and the BEGINNING of the age of faith, hope, and of God... This is the historic dawn of a new Middle East." pic.twitter.com/TKIO6tBSTw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2025





«Η ειρήνη και η ευημερία είναι τώρα το επόμενο βήμα»



Ο Τραμπ επανέλαβε πως η στρατιωτική νίκη του Ισραήλ πρέπει τώρα να μεταφραστεί σε πολιτική σταθερότητα και ειρήνη:

«Το Ισραήλ έχει κερδίσει όσα μπορούσε με τη δύναμη των όπλων. Τώρα είναι ώρα να μεταφράσει αυτές τις νίκες σε ειρήνη και ευημερία για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.»



Κατηγόρησε τις δεκαετίες εξτρεμισμού, τζιχαντισμού και αντισημιτισμού ότι οδήγησαν μόνο σε δυστυχία και αποτυχία: «Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, τα πικρά αυτά μίση δεν απέδωσαν τίποτα άλλο παρά πόνο, αποτυχία και θάνατο.»



«Μια νέα συμμαχία υπεύθυνων εθνών»



Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για τη δημιουργία μιας νέας περιφερειακής συμμαχίας “περήφανων και υπεύθυνων εθνών”, σημειώνοντας ότι «οι εχθροί του πολιτισμού βρίσκονται πλέον σε υποχώρηση».



Κλείνοντας, ο Τραμπ αστειεύτηκε για το γεγονός ότι καθυστέρησε στην αναχώρησή του για την Αίγυπτο, λέγοντας: «Θα είμαι αρκετά καθυστερημένος — μπορεί να έχουν φύγει μέχρι να φτάσω εκεί!»



Όσον αφορά την πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, απάντησε: «Θα ήταν υπέροχο να κάνουμε ειρήνη μαζί τους. Είναι κουρασμένοι, θέλουν να επιβιώσουν. Δεν προκαλούν πλέον τίποτα. Πιστεύω ότι έχουμε μια ευκαιρία.»



