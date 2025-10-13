Ο Κύρος ο Μέγας, ιδρυτής της Περσικής Αυτοκρατορίας τον 6ο αιώνα π.Χ., δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος κατακτητής. Για τον εβραϊκό λαό, ο Πέρσης ηγεμόνας παραμένει σύμβολο ελευθερίας, ανεκτικότητας και δικαιοσύνης. Ήταν ο βασιλιάς που έβαλε τέλος στη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία.

Μετά την κατάκτηση της Βαβυλώνας το 539 π.Χ., ο Κύρος εξέδωσε διάταγμα που επέτρεψε στους εξόριστους λαούς να επιστρέψουν στις πατρίδες τους και να ξαναχτίσουν τους ναούς τους. Μεταξύ αυτών ήταν και οι Εβραίοι, οι οποίοι είχαν εξοριστεί από την Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ. Έπειτα από την καταστροφή του Ναού του Σολομώντα από τον Ναβουχοδονόσορα.

Το διάταγμα του Κύρου, που διασώζεται στο βιβλίο του Έσδρα στην Παλαιά Διαθήκη, θεωρείται ιστορική πράξη θρησκευτικής ελευθερίας. Ο ίδιος ο βασιλιάς παρουσιάζεται στη Βίβλο ως «χρισμένος του Κυρίου» μια έκφραση μοναδική για μη Εβραίο ηγεμόνα. Με την υποστήριξή του, οι Εβραίοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και ξεκίνησαν την ανοικοδόμηση του Δεύτερου Ναού, ο οποίος ολοκληρώθηκε λίγες δεκαετίες αργότερα.





Ο Ντόναλτ Τραμπ ως σύγχρονος Κύρος ο Μέγας

Πολλοί Ισραηλινοί ιδίως από τον εθνικοθρησκευτικό χώρο βλέπουν τον Τραμπ ως μοντέρνο αντίστοιχο του Κύρου, επειδή:

Αναγνώρισε επίσημα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ (2017) μια ιστορική απόφαση που δεν είχε τολμήσει καμία προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση.

Μετέφερε την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ (2018), υλοποιώντας υπόσχεση δεκαετιών. Αναγνώρισε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν (2019).

Προώθησε τις Συμφωνίες του Αβραάμ (Abraham Accords), μέσω των οποίων τέσσερις αραβικές χώρες (ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Σουδάν, Μαρόκο) εξομάλυναν σχέσεις με το Ισραήλ.

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις συμφωνίες για τη Γάζα, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, συγκροτώντας το σχέδιο εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών το 2025.











Η αναφορά στον «νέο Κύρο» έχει και προφητικό χαρακτήρα

Κάποιοι ραβίνοι και χριστιανοί ευαγγελικοί ηγέτες (κυρίως στις ΗΠΑ) υποστήριξαν ότι ο Τραμπ «επιλέχθηκε από τον Θεό» για να υπερασπιστεί το Ισραήλ και να προωθήσει την προφητευόμενη «επανίδρυση» της Ιερουσαλήμ ως κέντρου του εβραϊκού έθνους. Το 2018 μάλιστα, Ισραηλινοί πολιτικοί και ραβίνοι έκοψαν αναμνηστικό μετάλλιο που απεικόνιζε τον Τραμπ δίπλα στον Μέγα Κύρο με επιγραφή:

«To honor the 70th anniversary of Israel’s independence and the recognition of Jerusalem as its capital».









