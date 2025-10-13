Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στο Ισραήλ λίγη ώρα αφού η Χαμάς άφησε ελεύθερους επτά από τους εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επίκειται η απελευθέρωση και των άλλων 13 ζωντανών ομήρων.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Τραμπ προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, από όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ προκειμένου να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι "όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης", ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε "Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής", κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι "πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους".

LIVE: Έφτασε στο Ισραήλ ο Τραμπ - Σε εξέλιξη η απελευθέρωση των ομήρων

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν "περήφανος" να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. "Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί", σχολίασε. "Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου", πρόσθεσε.

"Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες", σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Αργότερα σήμερα ο Τραμπ πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

