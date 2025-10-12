Ιστορικό γεγονός χαρακτήρισε την επικείμενη απελευθέρωση ομήρων ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, σε ομιλία του προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας, τονίζοντας: «Όπου κι αν πολεμήσαμε, κερδίσαμε. Αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας και κάποιοι από τους εχθρούς μας σκοπεύουν να επιτεθούν ξανά».

Η δήλωσή του έρχεται σε συνέχεια δήλωσης της εκπροσώπου της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, ότι το Ισραήλ αναμένει ότι και οι 20 εν ζωή όμηροι θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου δηλώνει ότι πέτυχε τη νίκη επί της Χαμάς

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι πέτυχε τη νίκη επί της Χαμάς στον πόλεμο της Γάζας σήμερα το βράδυ, παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

"Η στρατιωτική πίεση που ασκήσαμε κατά τα τελευταία δύο χρόνια" μετά την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023, "καθώς και τα πρόσθετα διπλωματικά μέτρα, αποτελούν νίκη επί της Χαμάς", δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ σε σύντομη ομιλία στην τηλεόραση.

"Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα ασφαλείας που να εγγυάται ότι η Λωρίδα της Γάζας δεν συνιστά πλέον απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του", πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης: Η Χαμάς απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών πριν δώσει τους ομήρους

Πηγή: ertnews.gr