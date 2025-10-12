Ρωσικά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας που αποτελούν μέρος του στρατιωτικοβιομηχανικού της συγκροτήματος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, που επικαλείται το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, την Κυριακή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 72 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, επικαλούμενο, επίσης, το Υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΚΥΠΕ