Η φθινοπωρινή δημοσκοπική εικόνα φέρνει ανησυχία στην Άγκυρα, καθώς το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) διευρύνει τη διαφορά του από το κυβερνών AKP, επιβεβαιώνοντας τη φθορά του προεδρικού στρατοπέδου.



Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της ORC Research, που διεξήχθη σε 3.830 συμμετέχοντες από 26 επαρχίες, το CHP συγκεντρώνει 45,2%, έναντι 39,2% του AKP, διευρύνοντας έτσι το προβάδισμά του στις 6 ποσοστιαίες μονάδες.





Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με την ανάγνωση των ονομάτων των κομμάτων ένα προς ένα, ζητώντας από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν την πρόθεση ψήφου τους για καθένα ξεχωριστά.

Πίσω από τα δύο μεγάλα κόμματα ακολουθούν το MHP, το DEM, το IYI Parti και το Zafer Partisi, με μικρότερα ποσοστά που ωστόσο μπορούν να καθορίσουν τη δυναμική συμμαχιών ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η δημοσκόπηση αυτή συμπίπτει με μια περίοδο διεθνούς ανάτασης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την εκεχειρία στη Γάζα, όπου ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε το λιθαράκι του για να πείσει τη Χαμάς και την ίδια στιγμή με ένα κλίμα βαρύ στο εσωτερικό: οι δήμαρχοι του CHP οδηγούνται ο ένας μετά τον άλλον στη φυλακή, με το σκόπευτρο πλέον να στρέφεται και προς τον δήμαρχο της Άγκυρας. Το αποτέλεσμα είναι μια σαφής μετατόπιση του εκλογικού σώματος προς την αντιπολίτευση, που αποτυπώνει την κόπωση απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν.