Με αγωνία οι συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς παρακολουθούν τις εξελίξεις αλλά και τις αντιφατικές εκτιμήσεις για το πότε αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι. Η εφημερίδα Γεντιότ Αχρονότ επικαλείται σήμερα Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι φέρονται να δήλωσαν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Χαμάς, σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί και να απελευθερώσει αύριο τους ομήρους.

Οι πληροφορίες των ΜΜΕ συνέκλιναν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο από και ενωρίς χθες, στην πορεία της ημέρας όμως τα δεδομένα ανατράπηκαν. Η πιθανότητα αυτή προβάλλεται εκ νέου ως το επικρατέστερο σενάριο.

Παραταύτα, όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε με σημερινές πρωινές του δηλώσεις, ότι υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. «Βρίσκονται σε αρκετά δύσκολες τοποθεσίες κάτω από το έδαφος. Μόνο λίγα άτομα γνωρίζουν πού βρίσκονται. Θα παραλάβουν επίσης περίπου 28 σορούς. Μερικές ήδη έχουν ήδη ανασυρθεί», είπε αν και εμφανίστηκε σίγουρος ότι το τέλος θα είναι αίσιο.

Την ίδια ώρα η Χαμάς ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ «άλλαξε σχεδόν 100 ονόματα κρατουμένων που θέλαμε να απελευθερώσουμε, άλλαξε ολόκληρη τη λίστα με πονηρό και μεθοδικό τρόπο», όπως πηγή της οργάνωσης κατήγγειλε. Ο Νετανιάχου «μετέτρεψε το ζήτημα σε ευρύ πολιτικό θέμα στο Ισραήλ», είπε η πηγή. Η είδηση φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από πλευράς της Παλαιστινιακής Αρχής. Πηγή της στη Ραμάλα, δήλωσε σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ ότι «υπάρχει ακόμα ελπίδα» και ότι, αν το ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, «ο Νετανιάχου θα υποχωρήσει».



Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι υπήρξαν αλλαγές σε σχέση με άτομα τα οποία καταδικάστηκαν για δολοφονίες Ισραηλινών πολιτών. Ωστόσο, η Κυβέρνηση εξηγεί ότι θέλει να αποφύγει μια επανάληψη του σεναρίου Σίνουαρ ο οποίος σώθηκε από Ισραηλινούς γιατρούς, ενώ ήταν στη φυλακή για τρομοκρατικές ενέργειες που είχε διαπράξει και σχεδιάσει και αφέθηκε ελεύθερος σε μια τέτοια συναλλαγή και αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται τις τελευταίες μέρες ευρέως από την ισραηλινή πολιτική ηγεσία.

Τραγική πτυχή η οποία συζητιέται πολύ από χθες στην ισραηλινή κοινωνία είναι το γεγονός πως στις περιπτώσεις εκείνων που δολοφόνησαν ανθρώπους αλλά το Ισραήλ αναγκάστηκε να συναινέσει στην απόλυσή τους, οι συγγενείς τους ενημερώθηκαν χθες με τηλεφώνημα από τον IDF.



Πηγή: ΚΥΠΕ