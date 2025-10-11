Kαλεσμένος στο "Festival dello Sport" στο Τρέντο, ο Μισέλ Πλατινί συζήτησε το τέλος της μακράς νομικής ιστορίας με τη FIFA, η οποία τον κράτησε μακριά από το ποδόσφαιρο.

«Πριν από δέκα ημέρες έλαβα μια επιστολή από τα ελβετικά δικαστήρια που με ενημέρωνε ότι όλα τελείωσαν, αλλά αυτή η ιστορία κράτησε δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια για να με εμποδίσουν να γίνω Πρόεδρος της FIFA», είπε ο πρώην Πρόεδρος της UEFA, πρώην αρχηγός και σούπερ σταρ της εθνικής Γαλλίας, αλλά και της Γιουβέντους.

«Δεν είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά άλλα ευχάριστα πράγματα, αλλά, όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να σε καταστρέψουν και βρίσκεις μια ομάδα ανθρώπων στη FIFA, Ελβετούς εισαγγελείς, μέσα ενημέρωσης και εφημερίδες που μιλάνε πολύ γι' αυτό, γίνεται δύσκολο να ζεις έτσι. Ξέρεις ότι στο τέλος θα κερδίσεις, αλλά περνάς δέκα χρόνια στερημένος από τη δουλειά και το πάθος σου. Το δέχτηκα έτσι, η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά πάντα βρίσκεις έναν τρόπο να αλλάξεις τα πράγματα, να αμυνθείς και ίσως μια μέρα να αντεπιτεθείς. Κατά κάποιο τρόπο, η FIFA με πλήρωσε, μετά με έβαλε σε αναστολή επειδή με είχε πληρώσει. Είναι κάτι που δεν καταλάβαινα, αλλά έτσι είναι», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ