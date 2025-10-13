Δύο πρόσωπα μεταφέρθηκαν σήμερα, Δευτέρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όταν τραυματίστηκαν σε οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στο δρόμο Δρομολαξιάς – αεροδρομίου Λάρνακας.

Σε ανάρτηση του Ανδρέα Κεττή, εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται ότι γύρω στις 07:00 το πρωί, πυροσβεστικό όχημα και ομάδα διάσωσης από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας, ανταποκρίθηκαν για πυρκαγιά σε όχημα μετά από τροχαία σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στον δρόμο Δρομολαξιάς – αεροδρομίου Λάρνακας.

Δύο πρόσωπα που τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση αποπαγιδεύτηκαν πριν την άφιξη στη σκηνή των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε με κατάσβεση της πυρκαγιάς στο ένα ιδιωτικό όχημα, καταλήγει στην ανάρτηση του ο κ. Κεττής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο ένας τραυματίας φέρει κατάγματα στα πόδια ενώ ο δεύτερος φέρει πιο ελαφρά τραύματα.