Η επικείμενη τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα στην Αίγυπτο, τη Δευτέρα, αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη διπλωματία της Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται τη Δευτέρα το πρωί να μεταβεί στο Ισραήλ και το απόγευμα στην Αίγυπτο, για να παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας που θα σημάνει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Όπως μετέδωσε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Barak Ravid, ο Τραμπ θα μιλήσει στο Κνέσετ και θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων πριν ταξιδέψει στο Κάιρο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Στην τελετή είναι προσκεκλημένοι από τον Σίσι και οι ηγέτες των υπόλοιπων χωρών που μεσολάβησαν —Κατάρ και Τουρκία— οι οποίοι θα αποτελέσουν και τους εγγυητές της συμφωνίας.

Παράλληλα, ο Σίσι διοργανώνει σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών ή υπουργών Εξωτερικών από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Κατάρ, Ιορδανία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται να παραστεί. Η επερχόμενη σύνοδος που οργανώνει ο Σίσι στην Αίγυπτο δίνει στη διπλωματία μια ευρύτερη διάσταση, πέρα από τη Γάζα.

Αβέβαιη ακόμη η παρουσία Ερντογάν

Ωστόσο, η παρουσία του Ταγίπ Ερντογάν στην τελετή παραμένει ακόμη αβέβαιη και, όπως όλα δείχνουν, θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Το ζητούμενο παραμένει αν η Άγκυρα θα εκπροσωπηθεί στο υψηλότερο επίπεδο ή αν θα περιοριστεί σε υπουργική παρουσία, ανάλογα με το εάν ο Τραμπ δώσει πρώτος το «πράσινο φως».