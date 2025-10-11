Ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΣ 82» για τις περιπτώσεις Τουρκοκυπρίων στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία χωρίς νομική αιτιολόγηση ετοιμάστηκε και θα προβληθεί στις 15 Οκτωβρίου στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την «Αβρούπα», το ντοκιμαντέρ, μια παραγωγή των «ASİ Production» και «Heavy Mountain Movie and Music Production», εξετάζει τις απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν σε Τουρκοκύπριους πολίτες μέσω των κωδικών «G-82» και «N-82». Σύμφωνα με τους δημιουργούς, οι πρακτικές αυτές αφορούν την άρνηση εισόδου στην Τουρκία σε αεροδρόμια, χωρίς να προηγηθεί δικαστική απόφαση ή να παρασχεθεί οποιαδήποτε επίσημη αιτιολογία.

Σε γραπτή δήλωσή της, η παραγωγός Μινέ Μπαλμάν αναφέρει ότι στο ντοκιμαντέρ καταγράφονται οι μαρτυρίες και οι εμπειρίες δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, συγγραφέων, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών που επηρεάστηκαν. Πολλοί από αυτούς, όπως σημειώνεται, εμποδίστηκαν ενώ ταξίδευαν για επαγγελματικούς λόγους ή ακόμα και για διακοπές με τις οικογένειές τους, αντιμετωπίζοντας την αόριστη κατηγορία της «απειλής για την εθνική ασφάλεια».

Το ντοκιμαντερ ερμηνεύει αυτές τις απαγορεύσεις ως ένα μήνυμα προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα με κεντρικό σύνθημα: «Μην αμφισβητείς! Μη μιλάς! Αν μιλήσεις, οι πόρτες θα κλείσουν».

Πηγή: ΚΥΠΕ