Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλεια, Κάγια Κάλας, συμμετείχε σε Υπουργική Συνάντηση στο Παρίσι, μαζί με τους ομολόγους της από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και τον Καναδά.

Οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν τη συμφωνία για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την ανταλλαγή κρατουμένων και την απελευθέρωση ομήρων, καθώς και την έναρξη της πρώτης φάσης του Ολοκληρωμένης Σχεδίου - Comprehensive Plan που προτάθηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δήλωσή της, η Κάλας εξ ονόματος της ΕΕ τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου η οποία εξασφαλίζει άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης του Ισραήλ, έχουν συμφωνήσει, και καλούμε όλους να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία χωρίς καθυστέρηση, επιτρέποντας την καθιέρωση μιας διαρκούς κατάπαυσης του πυρός και την ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα».

Η Κάλας επαίνεσε τις διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με την υποστήριξη της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως «πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ο καταστροφικός πόλεμος και να διαμορφωθεί μια αξιοπρεπής πολιτική οδός προς μια διαρκή ειρήνη, βασισμένη στη λύση των δύο κρατών».

Η ΕΕ, όπως ανέφερε η Κάλας, «είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου μέσω των διαθέσιμων εργαλείων της, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας, της σταθεροποίησης και της ανοικοδόμησης της Γάζας, καθώς και της υποστήριξης της Παλαιστινιακής Αρχής, με στόχο την επιστροφή της στη Γάζα». Η συνάντηση στο Παρίσι επικεντρώθηκε επίσης στις μεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, καθώς και στην ανάγκη για συντονισμένη διεθνή δράση για την υποστήριξη της εφαρμογής του σχεδίου, σύμφωνα με τη Δήλωση της Νέας Υόρκης.

Η Κάλας κατέληξε υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνεργασία με τους οργανισμούς του ΟΗΕ και τις διεθνείς ΜΚΟ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ενώ επεσήμανε ότι «η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή και την πολιτική λύση βασισμένη στη λύση των δύο κρατών».

Διαβάστε επίσης: Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση και μαζική ροή βοήθειας

Πηγή: ΚΥΠΕ