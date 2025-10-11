Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κάλεσε χθες Παρασκευή τις αρχές του Ισραήλ να επιτρέψουν να αρχίσει «επαρκής και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας» στην Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία και αποκλεισμό, αφού τέθηκε νωρίτερα χθες σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Ακόμη, η οργάνωση τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως πρέπει να δοθεί άμεσα άδεια να γίνουν ιατρικές διακομιδές ασθενών που χρειάζονται επειγόντως χειρουργικές επεμβάσεις κι εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να συνοδευτεί από άμεση, μαζική και συνεχή αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται και διανέμεται σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματός της», ανέφερε η ΜΚΟ.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπογράμμισαν πως τα δεινά του πληθυσμού του θυλάκου δεν έχουν τελειώσει. «Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα που επέζησαν τον πόλεμο» βρίσκονται «ανάμεσα στα συντρίμμια αυτών που ήταν άλλοτε τα σπίτια τους κι έχουν τεράστιες ιατρικές, ψυχολογικές και υλικές ανάγκες», εξήγησαν.

Είναι επείγουσα ανάγκη να εισέλθουν βασικά αγαθά στη Λωρίδα της Γάζας — ιατρικό υλικό, φάρμακα, τρόφιμα, νερό, καύσιμα και μέσα για στέγαση, συνέχισαν. Η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού έχει μπροστά της άλλον έναν χειμώνα χωρίς στέγη, προειδοποίησε.

Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς προβλέπει να αυξηθεί η βοήθεια που διανέμεται. Ωστόσο τα επόμενα βήματα για ειρήνη με διάρκεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη.

Γάζα: 60.000 τόνοι τροφίμων έτοιμοι για διανομή

Μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στη Ρώμη, απηύθυνε έκκληση χθες Παρασκευή στην κυβέρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει το ταχύτερο δυνατό την παράδοση μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου, που είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

«Η στιγμή είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο στη Γάζα», εξήγησε ο Μάρτιν Φρικ, αντιπρόσωπος του ΠΕΠ στη Γερμανία, στην Αυστρία και στο Λιχτενστάιν, μιλώντας στο RND.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να φέρει ασφαλείς διελεύσεις των συνόρων και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταφορά βοήθειας τώρα», συνέχισε ο κ. Φρικ, υπογραμμίζοντας πως κάθε ώρα μετράει.

Εξήντα χιλιάδες τροφίμων είναι έτοιμοι να διανεμηθούν, βρίσκονται σε συνοριακά περάσματα, ενώ άλλοι 100.000 τόνοι μεταφέρονται στην περιοχή. Η ποσότητα αυτή αρκεί για τον εφοδιασμό του παλαιστινιακού θυλάκου για τρεις μήνες, με προϋπόθεση ότι η πρόσβαση είναι ασφαλής, αξιόπιστη και ανεμπόδιστη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Μέσα σε έναν μήνα, το ΠΕΠ σκοπεύει να διανείμει ψωμί, αλεύρι και δέματα με τρόφιμα σε 1,6 εκατ. Παλαιστίνιους, είπε ακόμη ο κ. Φρικ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ χθες Παρασκευή το μεσημέρι (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου).

