Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απείλησε χθες Παρασκευή πως θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος οποιασδήποτε χώρας ψηφίσει υπέρ της επιβολής τέλους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας μέτρο «νεοαποικιακού» χαρακτήρα.

«Θα αγωνιστούμε σκληρά για να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντά μας επιβάλλοντας κόστη στις χώρες που υποστηρίζουν το NZF», το πλαίσιο βάσει του οποίου σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το τέλος αυτό, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Ενέργειας Κρις Ράιτ και Μεταφορών Σον Ντάφι.

Την ερχόμενη εβδομάδα, τα μέλη του ΔΝΟ, που έχει έδρα το Λονδίνο, αναμένεται να ψηφίσουν για την υιοθέτηση συμφωνίας που βαφτίστηκε Net-Zero Framework (NZF, πλαίσιο κλιματικής ουδετερότητας σε ελεύθερη απόδοση), με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών σε παγκόσμια κλίμακα.

«Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών θα προχωρήσει στην επιβολή παγκόσμιου φόρου για τις εκπομπές (διοξειδίου του) άνθρακα σε διεθνή κλίμακα», σύμφωνα με τους υπουργούς της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση τονίζει πως η Ουάσιγκτον απορρίπτει «κατηγορηματικά» την πρόταση που έχει υποβληθεί στον ΔΝΟ και «δεν θα ανεχτεί κανένα μέτρο που θα αυξήσει τα κόστη για τους πολίτες μας, τους πάροχους ενέργειάς μας, τις ναυτιλιακές εταιρείες μας και τους πελάτες τους, ή ακόμη τους τουρίστες».

Για την αμερικανική κυβέρνηση οι οικονομικές συνέπειες του μέτρου «θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», καθώς κατά «ορισμένες εκτιμήσεις» που επικαλείται – χωρίς να παραπέμψει πουθενά – τα κόστη παγκοσμίως για τις θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να «σημειώσουν αύξηση που θα φτάσει το 10% ή περισσότερο».

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να ανακαλεί δεσμεύσεις των ΗΠΑ όσον αφορά το κλίμα. Απέσυρε ξανά τη χώρα του από τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, που είχε σκοπό να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη ει δυνατόν στον 1,5° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Ακόμη, δεν σταματά να εκφράζει την υποστήριξή του στα ορυκτά καύσιμα και να προωθεί απορρύθμιση.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απέρριψε από το βήμα του ΟΗΕ τα επιστημονικά συμπεράσματα για το ζήτημα φθάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή τη «μεγαλύτερη απάτη» της Ιστορίας.

Ανάμεσα στις κυρώσεις που εξετάζονται είναι οι περιορισμοί στις βίζες αξιωματούχων και η επιβολή επιπρόσθετων τελών ή φόρων σε πλοία χωρών που θα υποστηρίξουν το μέτρο.

