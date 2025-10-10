Φαίνεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ομαλή εφαρμογή της πρώτης φάσης του Σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα αλλά ίσως προκύψουν δυσκολίες στη δεύτερη φάση, όπου έπονται πολύ ακανθώδη και δύσκολα ζητήματα, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου.

Αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις και στη διαφαινόμενη αναβάθμιση του ρόλου της στην περιοχή.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωσης των ομήρων, ο κ. Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας, του ΤΕΠΑΚ, σημείωσε ότι η υλοποίηση της συμφωνίας έχει ξεκινήσει και ότι τα βήματα της πρώτης φάσης της συμφωνίας «είναι απόλυτα καθορισμένα».

Σημείωσε ότι, με την έγκριση της συμφωνίας ξεκινά κατάπαυση του πυρός από το Ισραήλ ενώ, σε 72 ώρες ξεκινά η διαδικασία απελευθέρωσης ομήρων, πρώτα αυτών που είναι εν ζωή και μετά επιστροφή των σορών των νεκρών, και παράλληλα η διαδικασία απελευθέρωσης Παλαιστινίων φυλακισμένων στις φυλακές του Ισραήλ.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται στο Σχέδιο να αποχωρήσει στην πρώτη φάση από τα σημεία που βρίσκεται τώρα ο στρατός του Ισραήλ. «Αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει περίπου το 80%. Θα αποχωρήσει, όχι πλήρως από τη Γάζα, στο 58% της κατοχής της Γάζας», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοστόμου.

Πρόσθεσε ότι θα ξεκινήσει και η απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό της Γάζας.

Αυτά, σημείωσε, αφορούν στην πρώτη φάση ενώ θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τα υπόλοιπα ζητήματα του Σχεδίου Τραμπ.

«Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ομαλή εφαρμογή» της πρώτης φάσης ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου, και ότι οι ρήτρες της πρώτης φάσης είναι «πολύ ξεκάθαρα διατυπωμένες». Σημείωσε ωστόσο, ότι η δεύτερη φάση «έχει τρία πολύ ακανθώδη και δύσκολα ζητήματα».

Αυτά είπε, αφορούν στην περαιτέρω αποχώρηση του ισραηλινού στρατού μέχρι και πλήρη έξοδο από τη Γάζα, στον αφοπλισμό της Χαμάς, «που είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα» και στην εξεύρεση κυβέρνησης/διοίκησης τεχνοκρατών που θα αποτελείται από Παλαιστίνιους της Γάζας, οι οποίοι όμως δεν προέρχονται ούτε από τη Χαμάς ούτε από τη Φάταχ, και η οποία θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι ίσως προκύψει ρήτρα στη συμφωνία αυτή ότι έχει το δικαίωμα το Ισραήλ, αν κρίνει ότι δεν εφαρμόζονται από πλευράς Χαμάς τα ζητήματα του αφοπλισμού της, να επανέλθει στη Γάζα.

«Η προϋπόθεση αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα σταδιακά συνδέεται με το θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς», είπε. Πρόσθεσε ότι υπήρχε εκτίμηση ότι οι μαχητές της Χαμάς ήταν περίπου 25.000 πριν την έναρξη της 7ης Οκτωβρίου και ότι σύμφωνα με στοιχεία του Ισραήλ, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, φαίνεται ότι γύρω στις 20.000 έχουν εξοντωθεί. «Άρα υπάρχουν περίπου 5.000 μαχητές της Χαμάς τουλάχιστον, που ενδεχομένως να φτάνουν και μέχρι τις 10.000 αν λάβουμε υπόψη ότι κάποιοι στρατολογήθηκαν μετά την 7η Οκτωβρίου», οι οποίοι θα πρέπει να αφοπλιστούν είπε. «Μέχρι τώρα η Χαμάς δεν κάνει αναφορές για αυτό το πράγμα» και θα γίνει διαπραγμάτευση για τον τρόπο αφοπλισμού, πρόσθεσε.

Το τρίτο στοιχείο «που είναι περίπλοκο, είναι ποιοι θα αποτελέσουν την τεχνοκρατική διοίκηση της Γάζας, και ποιος θα πρέπει να τους εγκρίνει και να τους κάνει αποδεκτούς», επεσήμανε ο κ. Χρυσοστόμου, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει να υπάρχουν μέλη της Χαμάς ούτε και της Φάταχ μέσα στη διοίκηση.

«Άρα, πρέπει να εντοπιστούν μετριοπαθείς προσωπικότητες, τεχνοκράτες, που είναι Παλαιστίνιοι της Γάζας για να αναλάβουν αυτό το πράγμα και την ίδια στιγμή να γίνουν αποδεκτοί και από το Ισραήλ και από τη Χαμάς», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τη λύση του Παλαιστινιακού, για το θέμα της λύσης των δύο κρατών, της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους κ.ο.κ. «που αυτό είναι το απολύτως μακροπρόθεσμο», προσθέτοντας ότι, βραχυπρόθεσμα είναι η συμφωνία της πρώτης φάσης, μεσοπρόθεσμα είναι η δεύτερη φάση «και η τρίτη φάση και η μεγάλη εικόνα είναι το θέμα της επίλυσης του Παλαιστινιακού».

Ερωτηθείς για ενδοπαλαιστινιακές συγκρούσεις, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι, υπάρχουν οι αντιδράσεις εντός του Ισραήλ, ενάντια στη συμφωνία και οι διαφωνίες ενδεχομένως κάποιων ομάδων της Χαμάς ή και συνεργαζόμενων στρατιωτικών ομάδων με τη Χαμάς, όπως είναι η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, που ενδεχομένως να διαφωνούν.

Από πλευράς Χαμάς, σημείωσε, τη συμφωνία την έχει υπογράψει ο πολιτικός αρχηγός. «Ενδεχομένως να υπάρχει μια διάσταση μεταξύ του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς που είναι στη Γάζα με το πολιτικό σκέλος που είναι εκτός Γάζας και κατά πόσο όλες οι ομάδες και οι επικεφαλής κάποιων ομάδων εντός της Χαμάς θα αποδεχτούν αυτό το πράγμα», είπε. Αυτά, συνέχισε, είναι τα κρίσιμα σημεία που θα φανούν στην επόμενη φάση της συμφωνίας του Σχεδίου του Τραμπ.

Ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρθηκε και στον ρόλο που φαίνεται πλέον ότι αναλαμβάνει η Τουρκία.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία ήταν στις διαπραγματεύσεις και ότι φαίνεται ότι θα είναι και στην διεθνή ομάδα επιτήρησης της εφαρμογής της συμφωνίας μαζί με τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο, «και αυτό σιωπηρά έχει γίνει αποδεκτό και από το Ισραήλ». «Δηλαδή, όλοι βλέπουν ρόλο στην Τουρκία στην επόμενη μέρα και σαν εγγυήτρια ασφάλειας και σαν παρουσία στην περιοχή για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας και αυτό ουσιαστικά σημαίνει αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας και στην περιοχή», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα διεκδικεί έναν αντίστοιχο ρόλο και στη Συρία.

Κάνοντας αναφορά σε σενάρια «που ήταν αβάσιμα κατά την άποψή μου», ότι θα υπήρχε σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, είπε ότι «δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

«Ισραήλ και Τουρκία επιλέγουν μία συνύπαρξη η οποία ευνοεί τα συμφέροντα και των δύο αντί της σύγκρουσης και της αντιπαράθεσης», είπε ο κ. Χρυσοστόμου, καταλήγοντας ότι «ενδεχομένως» να έπαιξε και η Τουρκία έναν ρόλο στην πίεση προς τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία.

