Η Επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε ότι η Μαρία Κορίνα Μασάδο είναι η φετινή νικήτρια του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2025.

«Λαμβάνει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τον ακατάπαυστο αγώνα της υπέρ της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας, καθώς και για τη μάχη της να επιτευχθεί μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.



Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και από ορισμένους κύκλους της διεθνούς κοινότητας για να απονεμηθεί το βραβείο στον Τραμπ, καθώς και για το αν αυτές οι πιέσεις επηρέασαν τις εργασίες της επιτροπής, ο Φρίντνες ανέφερε:

«Στην μακρά ιστορία του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει αντιμετωπίσει πολλές εκστρατείες και ένταση από τα μέσα ενημέρωσης. Κάθε χρόνο λαμβάνουμε χιλιάδες επιστολές από ανθρώπους που εκφράζουν τη δική τους άποψη για το τι, κατά τη γνώμη τους, οδηγεί στην ειρήνη».

Και κατέληξε τονίζοντας:

«Η απόφασή μας βασίζεται αποκλειστικά στο έργο και στη βούληση του ίδιου του Άλφρεντ Νόμπελ».