Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τον φόνο μιας έφηβης το 2001 εκτελέστηκε σήμερα στην Ιντιάνα, ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές αυτής της πολιτείας στις βόρειες ΗΠΑ.

Πρόκειται για την τρίτη εκτέλεση που πραγματοποιείται στην Ιντιάνα έπειτα από μια 15ετή αναστολή που τερματίστηκε το 2024 και για τη δεύτερη από την αρχή του έτους.

Ο Ρόι Γουόρντ, 53 ετών, που καταδικάστηκε το 2002 για τον φόνο και τον βιασμό της 15χρονης Στέισι Πέιν, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (08:00 ώρα Ελλάδας) σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Μίσιγκαν Σίτι.

Η δικηγόρος του Τζοάνα Γκριν είχε επισημάνει πριν μερικές ημέρες ότι ο Γουόρντ «έχει μετανιώσει πολύ» για το έγκλημα που διέπραξε.

Η Ιντιάνα ξεκίνησε ξανά πέρυσι τις εκτελέσεις έπειτα από 15 χρόνια στη διάρκεια των οποίων τις είχε αναστείλει καθώς δεν μπορούσε να προμηθευτεί τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα εξαιτίας των επιφυλάξεων των εταιρειών που δεν ήθελαν να συνδεθούν με την θανατική ποινή.

Ωστόσο από το 2020 ως το 2021, τους τελευταίους μήνες της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκαν στην πολιτεία αυτή 13 ομοσπονδιακές εκτελέσεις.

Η εκτέλεση του Γουόρντ είναι η 35η που γίνεται στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που καταγράφηκε το 2014.

Η μεγάλη πλειονότητα των εκτελέσεων αυτών (28) πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση θανατηφόρας ένεσης.

Τέσσερις εκτελέσεις έγιναν με εισπνοή αζώτου, μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην Αλαμπάμα το 2024 και την οποία ο ΟΗΕ έχει συγκρίνει με μορφή «βασανιστηρίου». Δύο εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν με εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά από το 2010.

Είκοσι τρεις από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Τρεις άλλες – το Όρεγκον, η Καλιφόρνια και η Πενσιλβάνια—έχουν επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις, έπειτα από απόφαση του κυβερνήτη τους.

Ήδη από την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του ο Τραμπ ζήτησε την επέκταση της χρήσης της εσχάτης των ποινών «για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα».

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP