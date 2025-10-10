Μια απίστευτη ανακάλυψη από τους τελωνειακούς υπαλλήλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προκαλεί αποτροπιασμό και συζητήσεις στα social media. Στις αποσκευές ορισμένων επιβατών προερχόμενων από το Κονγκό εντοπίστηκαν τρόφιμα σε άθλια κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων ωμών κρεάτων γεμάτων σκουλήκια, αποξηραμένων ψαριών, αποξηραμένων κρεάτων και – το πιο σοκαριστικό – αποξηραμένων εντόμων.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε, η επιθεώρηση των αποσκευών αποκάλυψε μια σειρά από επικίνδυνα προϊόντα που παραβιάζουν τους υγειονομικούς κανονισμούς. Οι τελωνειακοί, φορώντας γάντια και μάσκες, άνοιξαν τις βαλίτσες και βρήκαν πακέτα με ωμό κρέας που σάπιζε και σέρνονταν από έντομα, ξεραμένα ψάρια και κρέατα που εκπέμπουν έντονη οσμή, καθώς και σακούλες με αποξηραμένα έντομα – πιθανώς μέρος της τοπικής διατροφής στο Κονγκό, αλλά απαγορευμένα λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Το βίντεο, που προέρχεται από ρεπορτάζ του TRT Haber, δείχνει τους υπαλλήλους να συζητούν στα τουρκικά για την κατάσταση: «Αυτά είναι γεμάτα σκουλήκια, βγαίνουν έντομα από μέσα τους», αναφέρει ένας από αυτούς, ενώ επισημαίνουν ότι τα τρόφιμα αποθηκεύονταν σε μη υγιεινές συνθήκες.

Εκτός από τα τρόφιμα, εντοπίστηκαν και φάρμακα χωρίς συνταγή, όπως βιταμίνες, κρέμες για μύκητες και φάρμακα για φυματίωση, καθώς και κομμάτια ξύλου που οι επιβάτες ισχυρίστηκαν ότι προορίζονταν για φύτευση – όλα κατασχέθηκαν άμεσα.Οι οκτώ επιβάτες, που ταξίδευαν ως ομάδα, έφυγαν από τον έλεγχο με μόλις τρεις βαλίτσες, αφήνοντας πίσω πέντε αποσκευές για καταστροφή.



