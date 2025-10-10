Ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς επιχείρησε χθες να χαμηλώσει τους τόνους, εκφράζοντας ουσιαστικά μεταμέλεια για τις αιχμηρές δηλώσεις που είχε κάνει την προηγουμένη ημέρα εναντίον της Τουρκίας, με αφορμή τις πληροφορίες για συμφωνία προμήθειας όπλων και συγκεκριμένα drones μεταξύ Άγκυρας και Πρίστινας.

«Χθες αντέδρασα έντονα – κάποιοι θα έλεγαν υπερβολικά, ίσως και πολύ απότομα», δήλωσε ο Σέρβος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βελιγράδι.

Σε μια εμφανή προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την Άγκυρα, ο Βούτσιτς πρόσθεσε: «Θα είμαι πάντα καλός οικοδεσπότης για τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν… είναι ο μεγαλύτερος Τούρκος ηγέτης μετά τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ».





Serbian President Aleksandar Vučić now regrets his accusations against Türkiye yesterday over Kosovo arms deal:



Yesterday, I reacted strongly, some would say sharply, maybe too sharply.



I will always be a good host to the Turkish President Erdogan… he is the greatest Turkish… pic.twitter.com/38rnExjLnX — Clash Report (@clashreport) October 9, 2025

Τόνισε επίσης ότι η στάση της Τουρκίας «είναι υψίστης σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής» και πως το Βελιγράδι «επιθυμεί τις στενότερες και καλύτερες δυνατές σχέσεις με την Τουρκία».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μία ημέρα μετά την έντονη φραστική επίθεση του Σέρβου προέδρου κατά της Άγκυρας, την οποία είχε κατηγορήσει για «ανοικτή στρατιωτική υποστήριξη στο Κόσοβο» και νεο-οθωμανισμό.





Διαβάστε επίσης: Ο Βούτσιτς καταγγέλλει Τουρκία για «Νεοοθωμανισμό»-Στήριξη Ερντογάν από Κόσοβο