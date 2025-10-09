Η Πρόεδρος του Κοσσόβου Βιόσα Οσμάνι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Σέρβου Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, κατηγορώντας τον ότι «επιτίθεται απερίσκεπτα στην Τουρκία» την ίδια ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον ρόλο του «στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια».

Ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς κατηγόρησε ουσιαστικά την Τουρκία ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και αποσταθεροποιεί τα Δυτικά Βαλκάνια μέσω της παροχής όπλων στο Κόσοβο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βούτσιτς έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας», καταγγέλλοντας ότι η Άγκυρα «εξοπλίζει τις αρχές της Πρίστινας» και «ονειρεύεται την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

I am appalled by Türkiye's behaviour and the brutal violation of the UN Charter and UN Security Council Resolution 1244, as well as the continued arming of the authorities in Pristina. It is now completely clear that Türkiye does not want stability in the Western Balkans and is… — Александар Вучић (@predsednikrs) October 8, 2025

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Οσμάνι δήλωσε πως είναι «περήφανη που συνεργάστηκε στενά με τον Πρόεδρο Ερντογάν, έναν άνθρωπο του λόγου του, που έχει δείξει γνήσιο ενδιαφέρον για όλους τους λαούς της περιοχής και έχει συμβάλει ουσιαστικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια».

Η Κοσοβάρα Πρόεδρος υποστήριξε πως, την ώρα που η Άγκυρα – ως μέλος του ΝΑΤΟ – «βοηθά στην υπεράσπιση της ειρήνης», ο Βούτσιτς «συνεχίζει να απειλεί τις γειτονικές χώρες και να συνεργάζεται στρατιωτικά με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν».

«Ο Βούτσιτς φαίνεται να πιστεύει ότι μπορεί να απειλεί μια μεγάλη χώρα του ΝΑΤΟ, όπως η Τουρκία, με τον ίδιο τρόπο που εκφοβίζει τους γείτονές του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αντί να ενισχύει δεσμούς με τη Συμμαχία, προωθεί συνεργασίες με αυταρχικά καθεστώτα».

Η Οσμάνι τόνισε ότι το Κόσοβο θα συνεχίσει να ενισχύει τους δεσμούς του με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, εκσυγχρονίζοντας τις αμυντικές του δυνατότητες «με βάση τα πρότυπα της Συμμαχίας» και συμβάλλοντας ενεργά «στη συλλογική ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχή».

Καταλήγοντας, απηύθυνε μήνυμα στα τουρκικά:

«Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye halkı – σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και που στέκεστε πάντα στο πλευρό του λαού του Κοσσόβου. Είθε οι δεσμοί μας να παραμείνουν πάντα ισχυροί».



