Στο πλαίσιο ενός διαλόγου υψηλού επιπέδου, με τίτλο «Κάνοντας την Πράσινη Μετάβαση Ευρωπαϊκή Επιτυχία», η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) μαζί με την Κομισιόν παρουσίασε τις νέες της δεσμεύσεις για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Η Πρόεδρος του ομίλου της ΕΤΕπ, Νάντια Καλβίνιο, και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, συζήτησαν στις Βρυξέλλες λίγες ημέρες μετά την ομόφωνη έγκριση της δεύτερης φάσης του Χάρτη Πορείας της Κλιματικής Τράπεζας που εκτείνεται μέχρι το 2030, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ στη Λεμεσό στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ένα σχέδιο που θα καλύψει την περίοδο έως το 2030, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας για να προχωρήσουν οι πράσινοι στόχοι της Ευρώπης.

Η Ριμπέρα, μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει την πράσινη μετάβαση σε μια οικονομική και κοινωνική ευκαιρία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αν εξαρτόμαστε από εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους». Αναφέρθηκε ειδικά στην ανάγκη για τοπική παραγωγή καθαρής ενέργειας, προκειμένου η Ευρώπη να γίνει πιο ανθεκτική και ανεξάρτητη.

«Η κλιματική μετάβαση δεν είναι μόνο μια περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και μια ευκαιρία για την οικονομία μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EΤΕπ πρέπει να συνεργαστούν στενά για να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις θα ωφελήσουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες.

Ένα από τα κεντρικά σημεία της νέας στρατηγικής είναι ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με στόχο τα €30 δις. για την περίοδο 2026–2030. Η Καλβίνιο ανέφερε ότι «κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη και την προσαρμογή μπορεί να εξοικονομήσει από 5 έως 7 ευρώ σε μελλοντικές ζημιές», αναφερόμενη στις οικονομικές απώλειες άνω των €43 δις. που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025.

Η εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν από την πλευρά της, επεσήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε υποδομές ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, όπως συστήματα διαχείρισης νερού και ενεργειακά δίκτυα, προκειμένου να προστατευτούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες από μελλοντικές κρίσεις. «Η προσαρμογή δεν είναι μια επιλογή, αλλά μια ανάγκη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EΤΕπ συμπορευτούν για να διασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις αυτές θα είναι αποτελεσματικές και δίκαιες.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο της νέας στρατηγικής στο οποίο αναφέρθηκε η επικεφαλής της ΕΤΕπ, είναι η ριζική απλοποίηση των διαδικασιών για την πρόσβαση σε πράσινη χρηματοδότηση, με την Τράπεζα να δεσμεύεται να μειώσει τη γραφειοκρατία, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), χρησιμοποιώντας υπάρχοντα κανονιστικά πλαίσια και εργαλεία, όπως το «Green Checker», ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιολογούν εύκολα αν τα έργα τους πληρούν τα κριτήρια για χρηματοδότηση, αποφεύγοντας νέες διαδικασίες και εκθέσεις από πλευράς των επιχειρήσεων σε αυτή την κατεύθυνση.

Η Καλβίνιο εξήγησε ότι «δεν προσθέτουμε νέες απαιτήσεις, αλλά βασιζόμαστε σε υπάρχουσες εκθέσεις και κανονισμούς», προσθέτοντας ότι η EΤΕπ στοχεύει να μειώσει το διοικητικό βάρος και να επιταχύνει την υλοποίηση πράσινων έργων. Η Ριμπέρα από τη μεριά της Επιτροπής συμφώνησε, τονίζοντας ότι η απλοποίηση των διαδικασιών είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ και οι τοπικές αρχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις.

Η ΕΤΕπ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, η Καλβίνιο αναγνώρισε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις από τον ανταγωνισμό της Κίνας και την ανάγκη για καινοτομία. «Πρέπει να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία για να παραμείνει ανταγωνιστική», είπε, αναφερόμενη σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και σε τοπική παραγωγή εξοπλισμού.

«Η Ευρώπη έχει την τεχνολογική γνώση και την καινοτομία για να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης», πρόσθεσε η Ριμπέρα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας για να υποστηρίχθούν αυτές τις επενδύσεις.

Σε ένα θέμα που απασχολεί όλες τις κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών, η Καλβίνιο τόνισε ότι το ζήτημα της στέγασης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως διαπίστωσε η ίδια κατά τις επισκέψεις της σε αυτά όταν ανέλαβε την προεδρία της ΕΤΕπ. «Έχουμε συζητήσει πολύ γι’ αυτό και θεωρούμε τη στέγαση ως μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες», τόνισε, μιλώντας για στήριξη στις περιφερειακές αρχές, σε καινοτόμα υλικά που θα καταστήσουν τη στέγαση ταχύτερη και πιο προσβάσιμη, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές που θα βοηθήσουν τις χώρες να αντιμετωπίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με την ΕΤΕπ να έχει ήδη χρηματοδοτήσει έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών, όπως η αφαλάτωση του νερού και η βελτίωση των συστημάτων άρδευσης. Η Ριμπέρα τόνισε ότι «το νερό είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία», προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες για την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει να μείνει πίσω», κατέληξε η Καλβίνιο. «Πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πράσινη μετάβαση, γιατί είναι η μόνη οδός για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον.» Η Ριμπέρα, από την πλευρά της, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να «χτίσει μια οικονομία που να βασίζεται στην καινοτομία και την βιωσιμότητα», προσθέτοντας ότι η συνεργασία μεταξύ Κομισιόν και ΕΤΕπ θα είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτού του στόχου.

