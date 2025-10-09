Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.

Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.

Κτίριο πλήγηκε στη Γάζα, δύο νεκροί σαράντα αγνοούμενοι

Και ενώ όλες οι εξελίξεις για την εκεχειρία στη Γάζα διαγράφονται θετικές, ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν πριν από λίγο έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γάζα, κτίριο που επλήγη —χωρίς να διευκρινίζεται από ποιους— κατέρρευσε, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περίπου σαράντα να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια.

Η Χαμάς αντιτίθεται στην "Επιτροπή Ειρήνης" που θα επιβλέπει τη διακυβέρνηση της Γάζας, σύμφωνα με τον Οσάμα Χαμντάν

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι αντίθετη με την «Επιτροπή Ειρήνης» που, σύμφωνα με την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα αναλάβει να επιβλέπει τη μεταβατική κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι Al Araby εάν η Χαμάς αποδέχεται αυτή τη μεταβατική αρχή, ο Οσάμα Χαμντάν απάντησε: «Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Όλες οι πλευρές, συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν» (σ.σ. την Επιτροπή).

Το σχόλιο αυτό έγινε αφού όλες οι πλευρές υπέγραψαν νωρίτερα στην Αίγυπτο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε αυτήν την πρώτη φάση θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα, καθώς και εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από το Ισράηλ, και θα αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακα. Δεν προβλέπεται όμως να επιλυθεί τώρα το ακανθώδες ζήτημα της διακυβέρνησης της Γάζας ή το ποιος θα επιβλέπει την ανοικοδόμησή της.

Όταν ανακοίνωσε το σχέδιό του, την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ θα μετέχει σε αυτήν την «Επιτροπή Ειρήνης», στην οποία θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ.

«Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει στην εποχή των εντολών και του αποικισμού» είπε ο Χαμντάν, κάνοντας αναφορά στην εποχή της Βρετανικής Εντολής της Παλαιστίνης. Η «Επιτροπή Ειρήνης», που θα αποτελείται από τεχνοκράτες, κυρίως ντόπιους, θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας και θα περάσει κατόπιν τη σκυτάλη στην Παλαιστινιακή Αρχή, μετά τη μεταρρύθμιση της τελευταίας.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, αντιπάλου της Χαμάς, ο Χουσέιν αλ Σέιχ, είπε σήμερα ότι η ΠΑ έχει ήδη προβεί σε όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για να διοικήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο και να επιβλέψει την ανοικοδόμησή της.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, επίκειται η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για την επικύρωση της συμφωνίας με τη Χαμάς

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να ξεκινήσει τη συνεδρίασή του κατά την οποία θα εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία υπέγραψε το πρωί η χώρα με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης είπε νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να απελευθερωθούν, εντός 72 ωρών, οι όμηροι που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης, που προηγήθηκε, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

«Δεν έχω άποψη… Ό,τι συμφωνήσουν», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη λύση των δύο κρατών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να πάρει θέση σχετικά με την προοπτική της λύσης δύο κρατών, στον απόηχο της επίτευξης συμφωνίας για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, και για την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν έχω άποψη. Θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς σχετικά τις προσδοκίες που μπορούν να έχουν οι Παλαιστίνιοι, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Θα δημιουργήσουμε κάτι όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν… Θα δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τους ανθρώπους».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι θα υπάρξει «απόσυρση» ισραηλινών δυνάμεων και «αφοπλισμός» κατά τη δεύτερη φάση της συμφωνίας, αλλά προτεραιότητα αυτήν την ώρα είναι η επιστροφή των υπολοίπων ομήρων. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι τα πτώματα ορισμένων ομήρων ίσως είναι «δύσκολο να βρεθούν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο. «Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνέσετ και… συμφώνησα εφόσον θα το ήθελαν», είπε σε δημοσιογράφους.

Το κτίριο της Κνέσετ έχει ήδη φωταγωγηθεί στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενόψει της επίσκεψης Τραμπ, που – σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ – αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής αυτό το ταξίδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters