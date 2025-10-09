Έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Μέση Ανατολή, έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα για να σιγήσουν τα όπλα. Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για ειρήνευση στη Γάζα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη διακοπή των εχθροπραξιών, αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων σε προκαθορισμένες γραμμές και ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για «μια ιστορική μέρα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με το σχέδιο, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν άμεσα, ενώ το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά τα στρατεύματά του στη συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτο βήμα προς μια «ισχυρή, βιώσιμη και αιώνια ειρήνη», όπως ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε για τη συμφωνία με σημείωμα που του παρέδωσε ο Μαρκο Ρούμπιο το οποίο ανέφερε ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά. Αμέσως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την είδηση αναφέροντας ότι αυτό σημαίνει πως «Όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του στη γραμμή που συμφωνήθηκε ως το πρώτο βήμα προς μια ισχυρή βιώσιμη και αιώνια ειρήνη. (…) Είναι μια ΥΠΕΡΟΧΗ ημέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, τα γειτονικά έθνη και τις ΗΠΑ».

Οι ομάδες διαπραγματευτών στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προωθούν τη συμφωνία που για πρώτη φορά στον πόλεμο των δύο χρόνων θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους της Χαμάς.

«Πρόκειται για μια διπλωματική επιτυχία και μια εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Μπένζαμιν Νετανιάχου.

Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και σε επόμενη φάση την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

«Το ισλαμικό κίνημα αντίστασης Χαμάς ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την αποχώρηση της κατοχής από αυτήν, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανταλλαγή κρατουμένων», ανέφερε η Χαμάς στην ανακοίνωσή της

Τα όπλα δεν έχουν ακόμη σιγήσει, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για αποχώρηση, αλλά προειδοποιεί τους αμάχους να μην επιστρέψουν στην πόλη της Γάζας για λόγους ασφαλείας.

Διεθνείς Αντιδράσεις

Η συμφωνία χαιρετίστηκε από ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μία ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι η επιτυχία αυτής της πρώτης φάσης θα κρίνει την πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας και την προοπτική για σταθερότητα στην περιοχή.

Πανηγυρισμοί στο Τελ Αβίβ

Η είδηση για την επίτευξη συμφωνίας έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς και δάκρυα χαράς. Στο Τελ Αβίβ, στην «Πλατεία των Ομήρων», εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους κρατώντας σημαίες και φωτογραφίες των αγαπημένων τους που σύντομα επιστρέφουν.

Με φωτοβολίδες, τραγούδια και αγκαλιές, οι οικογένειες εξέφρασαν την ανακούφισή τους, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με συγγενείς των ομήρων, διαβεβαιώνοντας πως «τη Δευτέρα όλοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη. Συγγενείς και φίλοι μίλησαν για «τη μέρα που περίμεναν επί μήνες», ευχαριστώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεσολάβηση.

Ελπίδα και στη Γάζα

Αν και οι κάτοικοι της Γάζας υποδέχονται με χαρά τον νέο πως Ισραήλ και Χαμάς έχουν καταλήξει σε συμφωνία, παραμένουν επιφυλακτικοί.

Μικρά παιδιά χαμογελούν για πρώτη φορά μετά από καιρό, ενώ οι κάτοικοι μιλούν για «αχτίδα ελπίδας» ύστερα από δύο χρόνια πολέμου.

Οι διασώστες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή δηλώνουν ότι περιμένουν με ανυπομονησία την πλήρη παύση των πυρών, αν και οι περισσότεροι παραμένουν επιφυλακτικοί μέχρι να δουν την εφαρμογή της συμφωνίας στην πράξη.

Διαβάστε επίσης: Νετανιάχου: Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ

Με πληροφορίες από ΕΡΤ