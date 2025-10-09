Ο επίσημος αγγλόγλωσσος λογαριασμός του Γραφείου του Πρωθυπουργού Νετανιάχου στο «X» δημοσίευσε ένα tweet που υποστηρίζει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας «Δώστε στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – το αξίζει!»

Η ανάρτηση περιλάμβανε μια εικόνα που έδειχνε τον Νετανιάχου να τοποθετεί ένα κολιέ με το βραβείο στον Τραμπ, με τις λέξεις «Ειρήνη μέσω δύναμης» να εμφανίζονται πίσω τους.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ΓκίντεοΝ Σαάρ διαβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι «δεν έχουμε καμία πρόθεση να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο».

«Ελπίζουμε ότι όλα τα μέρη του σχεδίου θα εφαρμοστούν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η Χαμάς δεσμεύτηκε να επιστρέψει όλους τους ομήρους της συμφωνίας, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Σύμφωνα με τον Σαάρ, «ο Πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε την απάντηση της Χαμάς και δημιούργησε μια ευκαιρία, λέγοντας ότι αυτό είναι θετικό, ας το κάνουμε να λειτουργήσει».

Εξάλλου, ο υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας ανακοίνωσε σήμερα ότι πρότεινε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Ίαν Μποργκ, σε ανάρτησή του στο Facebook, επικαλέστηκε τις επιτυχίες του Τραμπ, όταν διαπραγματεύτηκε την ειρήνη μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τις προσπάθειές του για τον τερματισμό των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που θα τιμηθεί με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί αύριο Παρασκευή, ωστόσο η διορία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έχει λήξει από τις 31 Ιανουαρίου.

Περισσότερα από 150 φορτηγά αναχώρησαν από την Αίγυπτο προς τη Γάζα (αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος)

Περισσότερα από 150 φορτηγά διέσχισαν σήμερα τα αιγυπτιακά σύνορα με κατεύθυνση τη Γάζα, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

«Εκατόν πενήντα τρία φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν από δευτερεύοντα δρόμο του φυλακίου της Ράφα προς το σημείο διέλευσης Κέρεμ Αμπού Σάλεμ προκειμένου να παραδοθεί στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε μία από τις πηγές. Ανάμεσά τους, 80 φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια από τον ΟΗΕ, 17 από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο, 21 από το Κατάρ και 30 από την Αίγυπτο.

