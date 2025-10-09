Το Ιράν χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, καλώντας ταυτόχρονα τη διεθνή κοινότητα να εμποδίσει το Ισραήλ να αθετήσει τις υποχρεώσεις του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η Τεχεράνη στηρίζει κάθε προσπάθεια που βάζει τέλος στη «γενοκτονία» και τον πόλεμο στη Γάζα, αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση που εκδόθηκε αφού το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ιράν ανέκαθεν στήριζε κάθε ενέργεια ή πρωτοβουλία που είχε ως στόχο να μπει τέλος στον γενοκτόνο πόλεμο, να αποσυρθούν οι κατοχικές δυνάμεις, να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια, να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού» αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης : Ο ΓΓ του ΟΗΕ χαιρετίζει συμφωνία για τη Γάζα

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP