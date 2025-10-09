Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία για τη διασφάλιση μιας εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα και είπε πως αποτελεί ένα μονοπάτι για την αυτοδιάθεση του παλαιστινιακού λαού.

«Προτρέπω τους πάντες να αδράξουν αυτήν τη μνημειώδη ευκαιρία για τον καθορισμό μιας αξιόπιστης πολιτικής πορείας προς τα εμπρός», είπε ο Γκουτέρες ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών. «Ένα μονοπάτι προς τον τερματισμό της κατοχής, την αναγνώριση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση του παλαιστινιακού λαού και την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών».

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για πλήρη και συνεχή πρόσβαση στα μέλη των ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα, όπου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023, έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση και έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων.

«Τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να παράσχουν την πλήρη στήριξή τους. Εμείς και οι εταίροι μας είμαστε προετοιμασμένοι να προχωρήσουμε- τώρα», υπογράμμισε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Έχουμε τις γνώσεις, τα δίκτυα διανομής και τις σχέσεις με την κοινότητα προκειμένου να δράσουμε. Προμήθειες βρίσκονται εκεί και οι ομάδες μας βρίσκονται σε ετοιμότητα», συμπλήρωσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ εξήρε τις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τον ρόλο τους σε αυτήν «τη σημαντική εξέλιξη που ήταν τόσο απεγνωσμένα αναγκαία» και τάχθηκε υπέρ της διασφάλισης μιας μόνιμης εκεχειρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ