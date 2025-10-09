«Είναι σαφής η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών απέναντι στις ανιστόρητες αναφορές της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Θέλω να επισημάνω πάντως την αφωνία των εγχώριων "Ζαχάροβων" εάν μου επιτρέπεται η φράση, δηλαδή των εντός Ελλάδος υποστηρικτών, όλων όσων εκπροσωπεί η κυρία Ζαχάροβα. Πρόκειται για ανιστόρητες, ανακριβείς θέσεις, που είναι αντίθετες με την αλήθεια και τα εθνικά μας συμφέροντα», τόνισε ο έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σε ερώτηση για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων σε σχέση με τη φημολογία ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «το μόνο, που έχει να κάνει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και να εμφανίζουμε "παραδοτέα" στους πολίτες, αυτή είναι η μόνη συνταγή για την κυβέρνησης και εμείς θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητα μας. Δεν δίνω σημασία σε υποθετικές ερωτήσεις. Η συζήτηση γύρω από τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού έχει κουράσει, όταν έλθει εκείνη η ώρα και ο κ. Τσίπρας πάρει τις αποφάσεις του, εδώ είμαστε να κάνουμε πολιτική κριτική, η κοινωνία είναι αλλού».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα την εξέλιξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «το μόνο, που επιβεβαιώνει η κατάθεση του κ. Βάρρα είναι πως δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης. Επίσης η κατάθεση του κ. Βάρρα δεν περιγράφει καμία ποινική ευθύνη του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, αφήγημα, που προσπάθησε να χτίσει η αντιπολίτευση».

Σε άλλο ερώτημα για την ίδια υπόθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο κατάλογος των μαρτύρων είναι ανοιχτός και θα επικαιροποιηθεί και από την πλευρά της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Σε ερώτηση για το πότε θα καταβληθούν οι νόμιμες επιδοτήσεις στους πραγματικούς δικαιούχους τους ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «πράγματι γίνονται συνεχείς συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται κάποιες πρώτες πληρωμές και το κύριο μέρος θα ακολουθήσει. Αντιλαμβανόμαστε και την ένταση και την αγωνία των αγροτών, η προσπάθεια μας είναι οι πληρωμές να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Αποδεικνύεται, πάντως, ότι η έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων σε συνδυασμό με τον εντοπισμό των επιτήδειων είναι μία σύνθετη άσκηση».

Σε ό,τι αφορά κενά, που παρατηρούνται σε σχολεία κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «φέτος έχουμε περισσότερους καθηγητές, είναι αλήθεια ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες και σε ό,τι αφορά στην παράλληλη στήριξη. Φέτος η κάλυψη ολοκληρώθηκε νωρίτερα και το υπουργείο Παιδείας είναι από πάνω, ώστε να υπάρχουν τα λιγότερα δυνατά κενά».

Σχετικά με τον επαναπατρισμό των ακτιβιστών που κατευθύνονταν προς τη Γάζα και τον προβληματισμό που εκφράζεται για το κόστος της επιχείρησης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι προείχε ο ασφαλής επαναπατρισμός των ακτιβιστών και συμπλήρωσε ότι «θεωρώ απολύτως εύλογο τον προβληματισμό, που εκφράζεται σχετικά με το ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό της επιχείρησης επαναπατρισμού των ακτιβιστών, καθώς και γιατί αυτόν να τον πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Δυστυχώς νομικά δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο για να γίνει ο καταλογισμός του κόστους, ιδίως εφ' όσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δημοσίου. Ωστόσο, σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον μπορεί να γίνει μία τέτοια αναζήτηση. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές».

Σε ερώτηση για τα επεισόδια, που σημειώθηκαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ ανήμερα της επετείου από την επίθεση της Χαμάς ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Αστυνομία έκανε τη δουλειά της και έκανε λόγο για υποκριτικό ανθρωπισμό κάποιων. «Ήθελα να ήξερα τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί, που ανήμερα της μαύρη επετείου της Χαμάς διαμαρτυρήθηκαν κατά του Ισραήλ. Είναι ανατριχιαστικό και τραγικό, αλλά έχει και μία θετική ανάγνωση ότι η γύμνια τους φανερώνεται σε όλο της το μεγαλείο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά στις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «δεν πέτυχε το κόλπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που ήθελε να αναβληθεί η δίκη. Πρόκειται για μία πολιτικό - δικηγόρο που παίζει το παιχνίδι των εντυπώσεων και των καθυστερήσεων».

Σε ερώτηση για τη χθεσινή απουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, από την παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση ήταν γνωστή και ανακοινωμένη εδώ και ημέρες. Ο κ. Στυλιανίδης είναι ένα στέλεχος με το οποίο ο πρωθυπουργός συμπορεύεται. Παγίως δε σχολιάζουμε αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών. Στη χθεσινή εκδήλωση βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος βουλευτών της ΝΔ, κρατάμε την πολύ ωραία εικόνα ενότητας».