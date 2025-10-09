Η ινδική αστυνομία συνέλαβε σήμερα τον ιδιοκτήτη της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία παρασκευάζει ένα σιρόπι για το βήχα που είναι ύποπτο ότι τους δύο τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από είκοσι παιδιά.

Επικεφαλής της Sresan Pharmaceuticals, ο Γκ. Ρανγκανατάν, 75 ετών, συνελήφθη στην κατοικία του στο Τσενάι (νότια Ινδία) στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας, δήλωσε αστυνομική πηγή.

Από τις αρχές Αυγούστου, τουλάχιστον 21 παιδιά, στα οποία είχε χορηγηθεί αυτό το σιρόπι, έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο Μάντια Πραντές (κεντρική Ινδία), καθώς και άλλα στο κρατίδιο του Ρατζαστάν (δυτική Ινδία), έγινε γνωστό από τον τοπικό Τύπο.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας, εργαστηριακά τεστ στο σιρόπι που κατανάλωσαν τα θύματα, όλα ηλικίας κάτω των 5 ετών, αποκάλυψαν την παρουσία διαιθυλενογλυκόλης (DEG), μιας ουσίας θανάσιμης ακόμα και σε μικρές δόσεις.

«Τα δείγματα που αναλύθηκαν περιείχαν ποσότητες DEG ανώτερες από τα επιτρεπτά όρια», είχε αναφέρει το υπουργείο την περασμένη εβδομάδα.

Η παρτίδα του σιριοπιού, που προκάλεσε τους θανάτους, είχε παρασκευασθεί από τη Sresan Pharma σε ένα από τα εργοστάσιά της στο Ταμίλ Ναντού (νότια Ινδία).

Η πώληση αυτού του σιροπιού έχει έκτοτε απαγορευθεί σε τρία ινδικά κρατίδια.

Τα αντιβηχικά σιρόπια, που παρασκευάζονται στην Ινδία, έχουν ενοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για ύποπτους θανάτους που συνδέονται με την κατανάλωσή τους και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Το 2022 είχαν θεωρηθεί υπεύθυνα για το θάνατο περισσότερων από 70 παιδιά στην Γκάμπια της Αφρικής.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP