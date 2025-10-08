Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί διευκρινίσεις από το Νέο Δελχί για το αν ένα σιρόπι για τον βήχα, που συνδέεται με θανάτους παιδιών στην Ινδία, έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει την ανάγκη έκδοσης Παγκόσμιου Συναγερμού για Ιατρικά Προϊόντα σχετικά με το σιρόπι Coldrif αφού λάβει επίσημη επιβεβαίωση από τις ινδικές αρχές.

Τουλάχιστον 17 παιδιά, μικρότερα των πέντε ετών, πέθαναν στην Ινδία τον τελευταίο μήνα μετά τη χορήγηση σιροπιού για τον βήχα, το οποίο περιείχε διαιθυλενογλυκόλη (Σ.τ.Σ: μια ουσία που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως αντιψυκτικό και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές) σε ποσότητα σχεδόν 500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters