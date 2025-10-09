Αυτοπροβολή με διπλωματική απλοχεριά προς τον Τραμπ· ο Ερντογάν πανηγυρίζει για τη δική του συμβολή στην κατάπαυση του πυρός Γάζας–Ισραήλ, αλλά φροντίζει να χαρίσει τη θεσμική λάμψη της επιτυχίας στον Τραμπ, συντηρώντας για εκείνον μόνο την εικόνα του διαμεσολαβητή και του πιστού συμμάχου.

Η είδηση της ημέρας ήρθε από το Σαρμ ελ Σέιχ, όπου επιτεύχθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, ύστερα από διαπραγματεύσεις, στις οποίες μεσολάβησαν η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ. Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εμφανίστηκε ικανοποιημένος, υπογραμμίζοντας τη συνεισφορά της Άγκυρας στις συνομιλίες.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι συνομιλίες Χαμάς–Ισραήλ που πραγματοποιήθηκαν στο Σαρμ ελ Σέιχ, στις οποίες συμβάλαμε κι εμείς ως Τουρκία, οδήγησαν σε εκεχειρία στη Γάζα», έγραψε στο Χ, λίγες ώρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας.



Στη συνέχεια, χωρίς να διαρρήξει τη γέφυρα που χτίζει με την Ουάσιγκτον και κυρίως να επισκιάσει τον Αμερικανό ηγέτη, ο Ερντογάν έσπευσε να ευχαριστήσει δημόσια τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις χώρες–μεσολαβητές.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός, και ιδιαίτερα στις αδελφές μας χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο, οι οποίες παρείχαν σημαντική υποστήριξη στην επίτευξη της συμφωνίας».



Διαβάστε επίσης: Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Χαμάς και Ισραήλ - Τι προβλέπει



Ο ρόλος της Τουρκίας στη «μετά την εκεχειρία» εποχή

Ο Eρντογάν ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα περιοριστεί στον ρόλο του παρατηρητή, αλλά θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία.

«Ως Τουρκία, θα παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία», ανέφερε, χωρίς ωστόσο να επισημαίνει τον ακριβή έμπρακτο ή μη ρόλο της Άγκυρας στη μετά την εκεχειρία εποχή.

Το μήνυμα στους Παλαιστίνιους

Ο Τούρκος πρόεδρος έκλεισε τη δήλωσή του με μία συγκινησιακή επίκληση προς τον παλαιστινιακό λαό.

«Με την ευκαιρία αυτή, απευθύνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς μου στους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μου... Είθε ο Θεός να είναι βοηθός και σύντροφός μας στους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας· είθε ο Θεός να χαρίσει ειρήνη στις ψυχές των μαρτύρων μας και να τους χαρίσει τον Παράδεισο», δήλωσε, εμποτισμένος με τον γνωστό του πατερναλισμό απέναντι σε όλους τους μουσουλμάνους και δη ‘αδικημένους’.