Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανακοίνωσή της στο Χ χαιρετίζει την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα.

«Επαινώ τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για την επίτευξη αυτής της σημαντικής προόδου. Με ενθαρρύνει επίσης η υποστήριξη της κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής. Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Το μαρτύριο πρέπει να τελειώσει», δηλώνει στο μήνυμά της.

Η ίδια αναφέρει ότι «η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ταχεία και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση. Πρέπει να αξιοποιηθεί η σημερινή ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία να χαραχθεί μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μια πορεία που θα βασίζεται σταθερά στη λύση των δύο κρατών».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δηλώνει ότι «η εφαρμογή της (συμφωνίας για εκεχειρία) ανοίγει τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το τέλος της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή», ενώ τονίζει ότι πρόκειται «για μια κρίσιμης σημασίας ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθούν τα θεμέλια μιας διαρκούς ειρήνης, βασισμένης σε μια λύση δύο κρατών».

Αισιόδοξος για λύση εντός της εβδομάδας δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Ως «ελπιδοφόρο σημάδι» και «καλή ευκαιρία» για λύση εντός της εβδομάδας περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Οι εξελίξεις στο Ισραήλ μας ενθαρρύνουν. Υπάρχει σαφώς μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με την Χαμάς» έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε ο κ. Μερτς και εξέφρασε την αισιοδοξία του, προειδοποίησε ωστόσο ταυτόχρονα ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή.

Η Κίνα ελπίζει σε μια "μόνιμη και πλήρη" κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει σε «μόνιμη» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και η Χαμάς όσον αφορά την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ που αποσκοπεί να ξαναφέρει την ειρήνη στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Κίνα ελπίζει ότι μια μόνιμη και πλήρης κατάπαυση του πυρός θα εξασφαλιστεί το ταχύτερο στη Γάζα, προκειμένου να αμβλυνθεί όντως η ανθρωπιστική κρίση και να αμβλυνθούν οι περιφερειακές εντάσεις», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα υποστηρίζει τον σεβασμό της αρχής της διακυβέρνησης της Παλαιστίνης από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, αυτή η σημαντική εξέλιξη θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας», προσθέτει.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Εξαιρετική είδηση η συμφωνία για την Γάζα», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι

"Η συμφωνία που επετεύχθη στην Αίγυπτο για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ ειναι μια εξαιρετική είδηση η οποία ανοίγει τον δρόμο στην κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, στις γραμμές που έχουν συμφωνηθεί", υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ευχαρίστησε, παράλληλα, τον Αμερικανό πρόεδρο " για το οτι επεδίωξε αδιάκοπα την λήξη της ένοπλης σύγκρουσης στην Γαζα", οπως και τους διεθνείς μεσολαβητές.

"Η συμφωνία αυτή, όπως και η ευρύτερη πορεία που χαράσσεται απο το σχέδιο Τραμπ, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να τεθεί τέρμα στην σύγκρουση αυτή. Μια ευκαιρία την οποία πρέπει σίγουρα να εκμεταλλευθούμε. Καλώ όλες τις πλευρές να σεβαστούν πλήρως τα μέτρα που ήδη συμφωνήθηκαν και να εργαστούν για την σύντομη πραγματοποίηση των επόμενων βημάτων που προβλέπονται απο το ειρηνευτικό σχεδιο", πρόσθεσε η Μελόνι.

"Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών και είναι έτοιμη να συμβάλει στην σταθεροποίηση, στην ανοικοδόμηση και στην ανάπτυξη της Γάζας", τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία - Η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία χαιρετίζουν επίσης

Η Ρωσία υποστηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση της διευθέτησης της σύγκρουσης στη Γάζα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παράλληλα η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι χαιρετίζει τη συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μιας συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή.

Η Ιορδανία καλωσόρισε και αυτή σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και τους μηχανισμούς της για μια πρώτη φάση εφαρμογής, λέγοντας ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, σε ανταλλαγή κρατουμένων και στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

