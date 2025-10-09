Όπως μεταδίδει το Reuters, αναμένεται σήμερα το πρωί η υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των λεπτομερειών της συμφωνίας, η τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι, στις 12:00 ώρα Κύπρου, ενώ εντός 24 ωρών ο ισραηλινός στρατός θα ολοκληρώσει τη μερική αποχώρησή του από τη Λωρίδα της Γάζας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 15:00 ώρα Κύπρου και το Υπουργικό του Συμβούλιο μία ώρα αργότερα, για να εγκρίνουν τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι πρώτες απελευθερώσεις ομήρων ενδέχεται να ξεκινήσουν ήδη από το Σάββατο, ενώ το αργότερο να ολοκληρωθούν μέχρι τη Δευτέρα.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη ξεκινήσει επιχειρησιακές προετοιμασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας, διατηρώντας ωστόσο τις δυνάμεις του σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης: Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Χαμάς και Ισραήλ - Τι προβλέπει

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

