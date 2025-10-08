Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι βρίσκεται σε επαφές με ηγέτες της περιοχής της Μέσης Ανατολής και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει εκεί «προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή» για να υπογράψει την «Συμφωνία Ειρήνης» για τη Γάζα.

««Μόλις συζητούσα με ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή... σχετικά με την πιθανή ειρηνευτική συμφωνία... είναι κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί — έχει πολλές πιθανότητες να γίνει. Ίσως πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως και την Κυριακή, στην πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου που φέρει το όνομα “Trump Peace Deal”, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μεταβατικής αρχής στη Γάζα υπό αμερικανική επίβλεψη και με τη συμμετοχή περιφερειακών δυνάμεων.

.@POTUS: "I was just dealing with people from the Middle East... on the potential peace deal... it's something I think that will happen — got a good chance of happening. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually." pic.twitter.com/szAzxxBZNC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 8, 2025

Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι αντάλλαξε κατάλογο με τα ονόματα Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων φυλακισμένων οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής και ότι είναι αισιόδοξη για τις συνομιλίες στην Αίγυπτο αναφορικά με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους μηχανισμούς για την παύση της σύγκρουσης, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής, δήλωσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.