Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι αντάλλαξε κατάλογο με τα ονόματα Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων φυλακισμένων οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής και ότι είναι αισιόδοξη για τις συνομιλίες στην Αίγυπτο αναφορικά με το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στους μηχανισμούς για την παύση της σύγκρουσης, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία ανταλλαγής, δήλωσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής της πρώτης φάσης από την πρωτοβουλία 20 σημείων του προέδρου Τραμπ δεν έχει συμφωνηθεί έως τώρα στις συνομιλίες που γίνονται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ, δήλωσε παλαιστινιακή πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Χθες, τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters