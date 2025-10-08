Κατανόηση για την κριτική που ασκείται στην πολιτική του Ισραήλ σχετικά με την Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, επέκρινε ωστόσο ταυτόχρονα το «επαίσχυντο κύμα αντισημιτισμού».

«Η κριτική, η αδυναμία κατανόησης, ίσως ακόμη και η αποτροπιασμός για αυτήν την κυβερνητική πολιτική είναι θεμιτές», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Bundestag, παρουσία μάλιστα του Ισραηλινού πρέσβη στο Βερολίνο Ρον Πρόσορ. Η κριτική όμως στην κυβέρνηση «δεν πρέπει αυτόματα να είναι κριτική για το κράτος του Ισραήλ και σίγουρα όχι κριτική για όλους τους Εβραίους», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και έκανε λόγο για «επαίσχυντο και απαράδεκτο κύμα αντισημιτισμού» μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από δύο χρόνια.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ υποστήριξε και πάλι σθεναρά το ειρηνευτικό σχέδιο του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και υπογράμμισε ότι η Χαμάς «πρέπει επιτέλους τώρα να συμφωνήσει». Στόχος είναι «ένα μέλλον στο οποίο Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να μπορούν να ζήσουν δίπλα - δίπλα ειρηνικά, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ