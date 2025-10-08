Η Εθνοφρουρά «ίσως» θα αναπτυχθεί ως την Παρασκευή στο Μέμφις, μια πόλη που κυβερνάται από τους Δημοκρατικούς στη Ρεπουμπλικανική πολιτεία Τενεσί, επεσήμανε χθες Τρίτη η επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας στη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της πόλης.

«Μερικά μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται ήδη στο Μέμφις (…) αλλά ίσως στις 10 Οκτωβρίου, μέσα σε λίγες ημέρες, θα δούμε την πρώτη ομάδα Εθνοφρουρών να φτάνει στο Μέμφις», διευκρίνισε η Σέρελιν Ντέιβις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου διάταγμα για την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στο Μέμφις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της «εγκληματικότητας», που όπως καταγγέλλει ο ίδιος παρατηρείται στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς.

Σε αυτή την επιχείρηση «θα συμμετέχουν η Εθνοφρουρά, το FBI» και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, είχε διευκρινίσει ο Τραμπ. Συνολικά θα αναπτυχθούν 700 μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Στη διάρκεια ακρόασής της ενώπιον της Γερουσίας χθες Τρίτη η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε ότι «η Εθνοφρουρά θα βρίσκεται εκεί όπου πρέπει να είναι προκειμένου να εγγυάται την ασφάλεια των Αμερικανών».

Το Σάββατο διαδηλωτές στο Μέμφις είχαν βγει στους δρόμους της πόλης για να διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη ανάπτυξη εκεί της Εθνοφρουράς. «Πολεμήστε τη φτώχεια, όχι τους φτωχούς», φώναζαν.

Εν αναμονή αυτής της πιθανής ανάπτυξης στο Μέμφις, περίπου 200 Εθνοφρουροί από το Τέξας έχουν φτάσει κοντά στο Σικάγο. Ενδέχεται να αναπτυχθούν στην πόλη σήμερα, σύμφωνα με αξιωματούχο του στρατού που επικαλούνται οι New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει αυτή την πόλη «εμπόλεμη ζώνη» και θέλει να εφαρμόσει εκεί την ίδια λύση που ακολούθησε σε άλλες Δημοκρατικές πόλεις: στρατιώτες στους δρόμους, κάτι πολύ σπάνιο στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη 700 Εθνοφρουρών στο Σικάγο το περασμένο σαββατοκύριακο, πυροδοτώντας αντιπαράθεση με τοπικούς αξιωματούχους που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του στην προεδρία ο Τραμπ έχει στείλει ή έχει απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά σε δέκα πόλεις, μεταξύ των οποίων η Βαλτιμόρη, η Ουάσινγκτον, η Νέα Ορλεάνη, το Όκλαντ, το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες.

Δημοσκόπηση: Η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν επιθυμεί την ανάπτυξη του στρατού

Το 58% των Αμερικανών –περιλαμβανομένων 7 στους 10 Δημοκρατικούς και των μισών Ρεπουμπλικάνων— πιστεύουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει την Εθνοφρουρά σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή ως την Τρίτη, έδειξε επίσης ότι το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων έπεσε στο 40%, μείωση κατά μία ποσοστιαία ομάδα σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εγκληματικότητα και το κόστος ζωής.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε αφού ο Τραμπ είχε μια ασυνήθιστη συνάντηση με εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους του αμερικανικού στρατού στη Βιρτζίνια, στη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με «εσωτερικό εχθρό».

Την ίδια ώρα έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πόλεις που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, μεταξύ των οποίων η Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος έχει αναπτύξει στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι γίνεται εισβολή στη χώρα από εγκληματίες μετανάστες, ενώ έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να σκοτώνουν ύποπτους για λαθρεμπόριο ναρκωτικών που επιβαίνουν σε σκάφη στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τη δήλωση πως οι Αμερικανοί πρόεδροι, ανεξαρτήτως κόμματος, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τον στρατό στις πολιτείες ακόμη και παρά την αντίθεση των κυβερνητών τους. Το 48% απάντησε ότι διαφωνεί.

Παραδοσιακά ο στρατός στις ΗΠΑ μένει μακριά από τις πολιτικές συζητήσεις και η δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos έδειξε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση.

Το 83% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο στρατός «θα πρέπει να παραμένει πολιτικά ουδέτερος και να μην παίρνει θέση σε συζητήσεις για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής». Μόνο το 10% εκτίμησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να παίρνουν θέση και να στηρίζουν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του προέδρου.

Περίπου ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους δήλωσε ότι ο στρατός θα πρέπει να παίρνει το μέρος του προέδρου στις πολιτικές διαμάχες.

