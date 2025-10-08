Ο Ταχίρ Αλ-Νούνου, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε σήμερα ότι διαπραγματευτές από τη δική του οργάνωση και από το Ισραήλ αντάλλαξαν καταλόγους με φυλακισμένους και ομήρους οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι, στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία στη διάρκεια των συνομιλιών για κατάπαυση πυρός στη Γάζα που είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο.

Ο Αλ-Νούνου εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η οργάνωση έχει επιδείξει την απαραίτητη θετική διάθεση.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters