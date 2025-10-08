Η διπλωματική κινητικότητα γύρω από τη συμφωνία για τη Γάζα κορυφώνεται, καθώς ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, φτάνει σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ για τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Η επίσκεψή του θεωρείται από το Ισραήλ σημαντική κλιμάκωση πίεσης προς τη Χαμάς, μετά την επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει τη στήριξη της Άγκυρας στο ειρηνευτικό του σχέδιο.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα , η Τουρκία αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ ήδη έχει έρθει σε επαφή με δύο ομάδες της Χαμάς που κρατούν Ισραηλινούς ομήρους. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να σημάνει σημαντική επαναπροσέγγιση Άγκυρας–Ιερουσαλήμ, με πιθανή άρση εμπορικών περιορισμών και αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.

Παράλληλα, στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων συμμετέχουν ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο σύμβουλος Τζάρεντ Κούσνερ, ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ο Πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ Θάνι.



Συνεχίζεται το εμπόριο Ισραήλ-Τουρκίας;

Παρά τις εξαγγελίες της Άγκυρας ότι είχε διακόψει το εμπόριο με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, οι θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται σχεδόν αδιάκοπα, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών αρχείων που επικαλούνται τουρκικά μέσα.

Τον Μάιο του 2024, η Τουρκία είχε ανακοινώσει την πλήρη παύση εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ, ανταποκρινόμενη σε εσωτερικές πιέσεις και διαδηλώσεις κατά των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν 456 εμπορικά ταξίδια από τουρκικά λιμάνια προς το Ισραήλ — 302 προς τη Χάιφα και 154 προς το Ασντόντ, σύμφωνα με την εφημερίδα BirGün.

Τα περισσότερα πλοία απέπλευσαν από την Αλεξανδρέτα (130 ταξίδια), Μερσίνη (103) και Νεμρούτ της Σμύρνης (80), ενώ δεκάδες ακόμη προήλθαν από τα βιομηχανικά λιμάνια του Κόλπου του Ιζμίτ. Το 65% των πλοίων ήταν κοντέινερ και γενικού φορτίου, ενώ δεκάδες έφεραν σημαίες ευκολίας όπως Παναμά, Λιβερίας και Νήσων Μάρσαλ, πρακτική που συχνά χρησιμοποιείται για να αποκρύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία.

Διαβάστε επίσης: «Φωτογραφίζουν» ελληνικά πλοία για μεταφορά πετρελαίου από Τουρκία σε Ισραήλ