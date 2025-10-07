Ένα δεξαμενόπλοιο ελληνικής ιδιοκτησίας γνωστό για τις συχνές παραδόσεις αργού πετρελαίου στο Ισραήλ ετοιμάζεται να αποπλεύσει από το τουρκικό λιμάνι του Τζεϊχάν με «άγνωστο προορισμό», ισχυρίζεται το φιλοτουρκικό Middle East Eye.

Όπως σημειώνεται, ερευνητές των οργανώσεων Palestinian Youth Movement και No Harbour for Genocide, εντπόπισαν ότι το πλοίο Nissos Tinos προσδέθηκε στο Τζεϊχάν στις 4 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να φορτώσει 33.830 τόνους αργού πετρελαίου, και έχει προγραμματιστεί να αποπλεύσει στις 6 Οκτωβρίου, στις 6:38 π.μ. τοπική ώρα.

Αν και ο τελικός του προορισμός δεν έχει δηλωθεί, δορυφορικές εικόνες και δεδομένα AIS (Automatic Identification System) —το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων— δείχνουν ότι τα δύο τελευταία ταξίδια του Nissos Tinos κατέληξαν στο ισραηλινό λιμάνι του Ασκελόν.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Τζεϊχάν στις 23 Σεπτεμβρίου και έφτασε στο Ασκελόν στις 25 του ίδιου μήνα, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ και κατέληξε και πάλι στο Ισραήλ στις 20 Σεπτεμβρίου.

Το Τζεϊχάν αποτελεί τον τελικό σταθμό του αγωγού Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) που ανήκει στη BP, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο από το Αζερμπαϊτζάν. Από τον τερματικό σταθμό Heydar Aliyev Terminal, το πετρέλαιο φορτώνεται σε πλοία με προορισμό, μεταξύ άλλων, και το Ισραήλ — καλύπτοντας σχεδόν το 30% των συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.





Nissos Tinos turns off its tracking systems as it nears Israel and manipulates shipping data. 👇 pic.twitter.com/5ITCtWKJUa — Energy Embargo for Palestine (@EEforpalestine) October 6, 2025

Υποψίες για παραβίαση του εμπάργκο



Μια πρόσφατη έρευνα με τίτλο “Energy Embargo for Palestine” κατέδειξε ότι το πετρέλαιο του αγωγού BTC καταλήγει να χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Η έκθεση υποστηρίζει ότι η Τουρκία ενδέχεται να παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της για την πρόληψη γενοκτονίας, αν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφανθεί ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

«Όπως και σε προηγούμενες αποστολές, το Nissos Tinos απενεργοποιεί το σύστημα εντοπισμού του μόλις αποπλεύσει, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται επίσημα η διαδρομή του. Οι ερευνητές ωστόσο κατάφεραν να ανασυνθέσουν το ταξίδι μέσω συνδυασμού δορυφορικών εικόνων και εμπορικών δεδομένων που δείχνουν τη «βύθιση» του πλοίου πριν και μετά τη φόρτωση — στοιχείο που αποδεικνύει ότι ξεφόρτωσε το φορτίο του στο Ισραήλ».

«Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τη στρατιωτική του μηχανή χωρίς αυτές τις μαζικές εισαγωγές πετρελαίου από τουρκικά λιμάνια», τονίζουν οι ερευνητές του Palestinian Youth Movement.



Παρόμοιο μοτίβο και σε άλλα πλοία



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι και το δεξαμενόπλοιο Kimolos ακολούθησε πρόσφατα παρόμοια διαδρομή, αναχωρώντας από το Τζεϊχάν στις 27 Σεπτεμβρίου, δηλώνοντας προορισμό το Πορτ Σάιντ (Αίγυπτος), αλλά εμφανιζόμενο στη συνέχεια στο Ασκελόν.

Το Kimolos περιλαμβάνεται στη «μαύρη λίστα» των 36 πλοίων της οργάνωσης No Harbour for Genocide, που έχουν εντοπιστεί να προμηθεύουν το Ισραήλ με καύσιμα και πολεμικό υλικό κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Παρότι η Τουρκία επέβαλε εμπάργκο στο εμπόριο με το Ισραήλ τον Μάιο του 2024, στοιχεία από την εκστρατεία Stop Fuelling Genocide έδειξαν ότι οι αποστολές αργού πετρελαίου μεταξύ των δύο χωρών συνεχίστηκαν «κανονικά» τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Διαψεύδει η Άγκυρα – συνεχίζονται οι ενδείξεις



Το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας επιμένει ότι κανένα δεξαμενόπλοιο με προορισμό το Ισραήλ δεν έχει αποπλεύσει από το Τζεϊχάν από τον Μάιο του 2024 και ότι όλες οι εταιρείες «σέβονται την απόφαση της κυβέρνησης να μην συναλλάσσεται με το Ισραήλ».

Ωστόσο, το Reuters είχε αποκαλύψει τον Αύγουστο ότι οι λιμενικές αρχές της Τουρκίας ζητούν από τους ναυτικούς πράκτορες γραπτές διαβεβαιώσεις πως τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ — προφορικά όμως, χωρίς επίσημη εγκύκλιο.

Καταλήγοντας το δημοσίευμα αναφέρουν πως στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκικής Ένωσης Εξαγωγέων δείχνουν ότι η εμπορική δραστηριότητα με το Ισραήλ συνεχίστηκε ακόμη και μετά το εμπάργκο, «μέσω ανακατεύθυνσης των εξαγωγών από τρίτες χώρες όπως η Ελλάδα».



Αξίζει να σημείωθεί πως το Middle East Eye ιδρύθηκε το 2014 στο Λονδίνο από τον David Hearst, πρώην αρχισυντάκτη εξωτερικών ειδήσεων του The Guardian. Πολλά διεθνή ρεπορτάζ (π.χ. The Times, The Telegraph, French Intelligence Online) έχουν συνδέσει τη χρηματοδότησή του με κύκλους κοντά στο Κατάρ — χώρα που είναι πολιτικός και οικονομικός σύμμαχος της Τουρκίας.