Σοκαριστική ανατροπή για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας της δημάρχου στην πόλη Χέρντεκε της Γερμανίας αποκαλύπτει η Bild.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αστυνομία έχει συλλάβει ως βασικό ύποπτο για την επίθεση με μαχαίρι στην Ίρις Στάλτσερ τον υιοθετημένο γιο της, ηλικίας 15 ετών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νεαρός ήταν στο σπίτι μαζί με την 17χρονη αδελφή του (επίσης θετή κόρη της δημάρχου) και καθώς η δήμαρχος έφευγε από την οικία, την μαχαίρωσε. Ο ίδιος φέρεται να κάλεσε τις Αρχές και να λέει ότι μια ομάδα από άνδρες της επιτέθηκε, όμως λίγο μετά οι αρχές συνέλαβαν τον ανήλικο και του πέρασαν χειροπέδες, για να τον οδηγήσουν στο τμήμα.

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος (κέρδισε τις εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου) δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα από το μαχαίρι στην κοιλιακή και την ραχιαία περιοχή και δίνει μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Η Bild αναφέρει ότι προκειμένου να μην αλλοιωθούν στοιχεία, εκτός από χειροπέδες του έβαλε και μια ειδική στολή διασφάλισης στοιχείων (για να μην αλλοιωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία).

Προς το παρόν εξετάζεται αν εμπλέκεται και η αδελφή του στην υπόθεση.

Πηγή: iefimerida.gr