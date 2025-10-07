Διαδηλώσεις κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα οργανώθηκαν σήμερα σε πολλές πόλεις, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα, παρά τη στηλίτευσή τους από πολιτικούς που υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους κινητοποιήσεις ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε εξύμνηση της βίας.

Η Χαμάς σκότωσε 1.200 ανθρώπους και πήρε ομήρους άλλους 251 στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας πόλεμο εναντίον της οργάνωσης στη Γάζα, από τον οποίο έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 67.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες υγείας του θύλακα.

Φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έγιναν σήμερα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Γενεύη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και τη Στοκχόλμη.

Οι διαμαρτυρίες αυτές αντικατοπτρίζουν μια μεταστροφή της κοινής γνώμης, γράφει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, αφού η αρχική συμπαράσταση προς το Ισραήλ, μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, πλέον κατευθύνεται ολοένα και περισσότερο προς τους Παλαιστίνιους, αφήνοντας το Ισραήλ απομονωμένο στη διεθνή σκηνή.

«Φρικτή χρονική στιγμή»

Οι διοργανωτές των φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων λένε ότι στόχος τους είναι να φέρουν στο προσκήνιο την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και να συνηγορήσουν υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.

Όμως πολιτικοί σε πολλές χώρες είπαν ότι τέτοιες κινητοποιήσεις, στην επέτειο της επίθεσης της Χαμάς, της φονικότερης ημέρας για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα, μπορεί να θεωρηθούν ως εναγκαλισμός της βίας. «Φρικτή χρονική στιγμή, σοκαριστικά αναίσθητη» είπε ο Κρις Μινς, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 2GB για τη διαδήλωση που ήταν προγραμματισμένη στο Σίδνεϊ.Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε ότι είναι «αντιβρετανικό» να οργανώνονται διαδηλώσεις «στην επέτειο των ωμοτήτων της 7ης Οκτωβρίου». Κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ στη Γάζα ως «άθλια δικαιολογία για να επιτεθούν σε Βρετανούς Εβραίους για κάτι για το οποίο δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη», πρόσθεσε.

Η ανησυχία για τον αντισημιτισμό στη Βρετανία εντείνεται μετά την επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ, την περασμένη εβδομάδα, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Οι εβραϊκές κοινότητες έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους λατρείας.

Στο Λονδίνο, πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές με παλαιστινιακές σημαίες φώναζαν: «Το Ισραήλ είναι κράτος τρομοκράτης» έξω από το King’s College. Αναμένεται ότι θα κάνουν πορεία και σε άλλα πανεπιστήμια αργότερα.

Μια μικρότερη ομάδα, με ανθρώπους που κρατούσαν ισραηλινές σημαίες, στεκόταν λίγο μακρύτερα.

Ο Μαρκ Έτκιντ, συνταξιούχος από το Λονδίνο, φορούσε στον λαιμό του ένα πλακάτ που ανέφερε ότι είναι γιος ενός επιζώντα του Ολοκαυτώματος και αντιτίθεται στη γενοκτονία της Γάζας. Χαρακτήρισε «εξωφρενική» την έκκληση του Στάρμερ προς τους φοιτητές να μην διαδηλώσουν. «Ανέκαθεν ήμουν αντίθετος με τη γενοκτονία. Φυσικά, στηρίζω τους φοιτητές εδώ που αντιτίθενται ενεργά στη γενοκτονία», είπε.

Όμως η Έμιλι Σράντερ, μια 34χρονη Ισραηλινή δημοσιογράφος που επισκέπτεται το Λονδίνο, χαρακτήρισε την κινητοποίηση «εντελώς απαράδεκτη».

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να στηρίξει κανείς τους Παλαιστίνιους από το να εμπλακεί σε ενέργειες όπως αυτή, που είναι τόσο οδυνηρή, τόσο προσβλητική και ενθαρρύνει τη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία, είτε στα πανεπιστήμια, είτε στο έδαφος του Ισραήλ», είπε.

Αγρυπνίες και κάποιες κινητοποίησης κατά του αντισημιτισμού έγιναν επίσης σήμερα. Στη Γερμανία το πλήθος συγκεντρώθηκε στην Πύλη του Βρανδεμβούργου και οι παρευρισκόμενοι άφησαν πέτρες και φωτογραφίες των θυμάτων, σύμφωνα με τις εβραϊκές παραδόσεις. Πολλές εκδηλώσεις έγιναν και σε όλο το Ισραήλ.

Στην Ολλανδία, φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έριξαν κόκκινη μπογιά στο Βασιλικό Ανάκτορο του Άμστερνταμ, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του δημάρχου της πόλης να απαγορεύσει μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση και να επιτρέψει μια φιλοϊσραηλινή εκδήλωση.

Στην Τουρκία, κινητοποίηση σχεδιάζεται έξω από μια εταιρεία ενέργειας που εξάγει προϊόντα στο Ισραήλ. Στη Σουηδία, οι διαδηλωτές θα υποδεχτούν τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και απελάθηκαν από το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων ήταν και η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Οι αρχές απαγόρευσαν μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στην Μπολόνια της Ιταλίας, επικαλούμενες τον κίνδυνο ταραχών, μετά τις συγκρούσεις με την αστυνομία τις προηγούμενες ημέρες.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ