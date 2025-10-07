Περισσότεροι από 200 πεζοπόροι που παραμένουν αποκλεισμένοι σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ αναμένεται μέχρι σήμερα να απομακρυνθούν, είπε μια πηγή με γνώση της κατάστασης, αφού αναπάντεχες σφοδρές χιονοθύελλες σάρωσαν τη δυτική Κίνα.

Λάτρεις της υπαίθρου έχουν κατακλύσει την κινεζική ενδοχώρα από την 1η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας οκταήμερης αργίας, όμως μια ξαφνική χιονοθύελλα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έπιασε εξαπίνης εκατοντάδες πεζοπόρους που ήλπιζαν να δουν από κοντά την πλευρά Κανγκσούνγκ του Έβερεστ.

Η εσπευσμένη απομάκρυνσή τους, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως σήμερα, είπε η πηγή, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχε άδεια να μιλήσει στα ΜΜΕ για το θέμα. Η περιφερειακή κυβέρνηση του Θιβέτ δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Ακολουθώντας ίχνη πάνω στο χιόνι

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν το Σάββατο στην απομονωμένη κοιλάδα Κάρμα του Θιβέτ, σε ένα μέσο υψόμετρο 4.200 μέτρων. Την Κυριακή, οι ομάδες διάσωσης οδήγησαν περίπου 350 εγκλωβισμένους πεζοπόρους σε ασφαλές μέρος.

«Ευτυχώς, ορισμένοι άνθρωποι μπροστά από εμάς άνοιγαν μονοπάτια, αφήνοντας ίχνη που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, αυτό το έκανε λίγο ευκολότερο», δήλωσε ο Έρικ Γουέν, 41 ετών, προσθέτοντας πως περπάτησε με κόπο μια απόσταση 19 χιλιομέτρων, στο μεγαλύτερο μέρος της καλυμμένη από πυκνό χιόνι, προκειμένου να φύγει από την κοιλάδα.

«Ειδάλλως, θα ήταν αδύνατο για εμάς να τα καταφέρουμε από μόνοι μας», συμπλήρωσε.

Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των εναπομεινάντων πεζοπόρων έως σήμερα το βράδυ, τοπική ώρα, ακόμα κι αν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η επικοινωνία μαζί τους έχει αποκατασταθεί.

«Εάν προβλέπεται κακοκαιρία, οι πεζοπόροι και οι ορειβάτες θα πρέπει να προειδοποιούν τις τοπικές αρχές ακριβώς που βρίσκονται και θα πρέπει να παραμένουν σε ένα ασφαλές μέρος, είτε ένα καταφύγιο, έναν ξενώνα, μία σκηνή που είναι μακριά από τις περιοχές που πλήττονται από χιονοστιβάδες ή μακριά από τις κοίτες ποταμού…», εξήγησε στο Ρόιτερς η ορειβάτισσα Αντριάνα Μπράουνλι.

«Όλοι οι πεζοπόροι και οι ορειβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα τουλάχιστον ένα δορυφορικό τηλέφωνο ή μια συσκευή εντοπισμού».

Η κοιλάδα Κάρμα, την οποία εξερεύνησαν πρώτοι Δυτικοί ταξιδιώτες πριν από έναν αιώνα, είναι σχετικά απάτητη. Υποδέχεται λιγότερους επισκέπτες σε σύγκριση με τη βόρεια πλευρά του Έβερεστ, όπου υπάρχει πρόσβαση με δρόμο. Περισσότεροι από 540.000 τουρίστες επισκέφθηκαν την περιοχή του Έβερεστ πέρυσι, ένα νέο ρεκόρ.

«Ένα μέτρο χιόνι»

Η χιονοθύελλα ανέτρεψε επίσης το σχέδιο ορειβατών που οδηγούσε η αμερικανική ομάδα Madison Mountaineering στην κορυφή Τσο Ογιού, σε ύψος 8.188 μέτρων, στα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ, η έκτη υψηλότερη στον κόσμο.

«Μια σφοδρή θύελλα αναπτύχθηκε ξαφνικά και έριξε πάνω ένα από μέτρο χιόνι στο Έβερεστ και τις γύρω κορυφές των Ιμαλαίων», δήλωσε στο Ρόιτερς ο επικεφαλής της αποστολής Γκάρετ Μάντισον σε ένα μήνυμά που έστειλε σήμερα.

Μόλις βελτιωθεί ο καιρός, σκοπεύουν να συνεχίσουν την ανάβασή τους.

Διαβάστε επίσης : Απολογισμός δύο χρόνια-Γάζα: Χιλιάδες νεκροί, εκτοπισμένοι, λιμός, καταστροφές

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters