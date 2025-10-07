Ειρωνικά απάντησε την Τρίτη η 22χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που την κάλεσε «να δει γιατρό».

«Νομίζω θα έπρεπε να δει γιατρό… αν τη δείτε είναι τόσο νέα, τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή… χάρισμά σας. Είναι απλώς μια ταραχοποιός» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump on Greta Thunberg: "She's just a troublemaker. She's no longer into the environment, now she's into this? She has an anger management problem. I think she should see a doctor ... she's so crazy." pic.twitter.com/G3v8CSA4Ty — Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2025

Αναλυτική η ανάρτηση της 22χρονης ακτιβίστριας

«Άκουσα ότι για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τις πολύ κολακευτικές του απόψεις για τον χαρακτήρα μου, και εκτιμώ τις ανησυχίες του για την ψυχική υγεία μου.

Προς τον Τραμπ: Θα δεχόμουν με ευχαρίστηση οποιεσδήποτε συστάσεις μπορεί να έχετε για την αντιμετώπιση αυτών των λεγόμενων «προβλημάτων διαχείρισης θυμού» καθώς - κρίνοντας από το εντυπωσιακό ιστορικό σας - φαίνεται ότι υποφέρετε κι εσείς από αυτά».

