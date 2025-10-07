Η Τουρκία έχει έρθει σε επαφή με ομάδες της Χαμάς που κρατούν Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, που επικαλούνται την εφημερίδα The Jerusalem Post.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, η Άγκυρα βρίσκεται σε επικοινωνία με συγκεκριμένες μονάδες της Χαμάς που ευθύνονται για την κράτηση των ομήρων, στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών που στοχεύουν είτε σε συμφωνία ανταλλαγής, είτε σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Μέχρι πρότινος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τουρκική Κυβέρνηση δεν είχε απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τις ένοπλες ομάδες που κρατούν τους ομήρους από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Εξάλλου τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως αναφέρεται, επαίνεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον ρόλο του στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

«Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Εργάζεται πολύ σκληρά για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης και πιέζει πολύ, πολύ σκληρά για να επιτευχθεί η συμφωνία. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Ερντογάν», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Τα τουρκικά μέσα επισημαίνουν ότι ενδεχόμενη τουρκική εμπλοκή στις επαφές με τη Χαμάς θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο της Άγκυρας ως διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον και το Κατάρ προσπαθούν να αναζωογονήσουν τις συνομιλίες για την εκεχειρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ